'ऐसा तो लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ', बंगाल चुनाव के बीच RJD को यह बात नहीं आई रास?

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने पश्चिम बंगाल में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि बंगाल चुनाव में 2 लाख 40 हजार से अधिक CAPF जवानों की तैनाती की गई है.

आरजेडी ने सवाल उठाया कि क्या किसी लोकतंत्र में इस तरह की तैनाती पहले कभी देखी गई है. उन्होंने लोकतंत्र को लूटने वाले लोग जनता के बीच डर का माहौल पैदा कर रहे हैं.

बंगाल चुनाव में 2 लाख 40 हज़ार से अधिक CAPF जवानों को तैनात किया गया है। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ?



लोकतंत्र के लुटेरे लोक में ख़ौफ़ पैदा कर आगे से आपके मत पर डाका डालेंगे, ठगी करेंगे। व्यापारी मानसिकता के दो लुटेरे नेता इस देश को अंधेरी गुफा में धकेल रहे है।



अभी भी समय है… pic.twitter.com/2gVpi2jiAI — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) April 29, 2026

देश को अंधेरे की ओर ले जा रहे ये दो बडे़ नेता- आरजेडी

आरजेडी ने एक्स पर लिखते हुए आरोप लगाया कि इस तरह की भारी सुरक्षा व्यवस्था का मकसद लोगों को भयभीत करना और उनके वोट के अधिकार को प्रभावित करना है. आरजेडी ने यह भी कहा कि भविष्य में इसी तरह लोगों को धोखा देकर उनके अधिकार छीने जा सकते हैं. अपने बयान में आरजेडी ने दो बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि ‘व्यापारी मानसिकता’ वाले ये नेता देश को अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं. हालांकि पार्टी ने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.

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भयमुक्त माहौल के बीच हो चुनाव- आरजेडी

आरजेडी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनावी राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बहस हो रही है. पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि चुनावों को निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे और जनता अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके.

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