हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपूर्णिया में शांति बहाल, लगाई गई मां दुर्गा की नई प्रतिमा, क्या बोले आरोपी के परिजन?

पूर्णिया में शांति बहाल, लगाई गई मां दुर्गा की नई प्रतिमा, क्या बोले आरोपी के परिजन?

पूर्णिया के मजगामा गांव स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए रखी गई देवी दुर्गा की मूर्ति को एक युवक ने खंडित कर दिया. इसे लेकर भारी हंगामा हुआ, लेकिन अब प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया है.

By : पंकज नायक, पूर्णिया | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 20 Sep 2025 03:46 PM (IST)

पूर्णिया जिले के मजगमा हाट गांव में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई थी, जब एक युवक ने मां दुर्गा मंदिर में मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना के कुछ ही मिनटों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और हालात बेकाबू हो गए. दुकानों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलानी पड़ीं. हालंकि अब वहां शांति बहाल है और मां दूर्गा की नई प्रतिमा प्रशासन की देख रेख में लगाई गई है. 

क्यों मचा पूर्णिया में बवाल?

स्थानीय दुकानदार संजय महतो के मुताबिक सुबह करीब सवा छह बजे मंदिर के पुजारी ने शोर मचाया. जब लोग पहुंचे तो देखा कि एक युवक मुस्लिम टोपी पहने हुए मूर्तियां तोड़ रहा था. उसे रोकने की कोशिश हुई, मगर इसी बीच विवाद और बढ़ गया. पूर्व बाजार समिति चेयरमैन मोहम्मद मंगला मौके पर आए और आरोपी को अपने साथ ले गए. इसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क उठा.

गांव में यह खबर फैलते ही सैकड़ों लोग जमा हो गए. आरोप है कि युवक पास की मस्जिद में छिप गया, जहां से उसे बाहर निकालकर लोगों ने मारपीट शुरू कर दी. पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाकर आरोपी को गांव के सामुदायिक भवन में छिपाया. कई घंटे तक तनाव बना रहा और लोग उसे पुलिस के हवाले करने के खिलाफ दबाव डालते रहे.

आरोपी के पिता ने दी सफाई

युवक की पहचान ऐतेशाम के तौर पर हुई है. वह मजगमा हाट से करीब 15 किलोमीटपहुंचे एक छोटे से गांव का रहने वाला है. उसका घर मिट्टी की दीवार और टीन शेड से बना है. मौके पर पहुंचे एबीपी न्यूज से उसके पिता जाहिद रहमान ने कहा कि बेटा पिछले तीन साल से मानसिक रोग से जूझ रहा है और लगातार इलाज चल रहा है.

जाहिद ने बताया, “ऐतेशाम 39 दिन पहले तबलीगी जमात के साथ गया था, जब गया था तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन बीच-बीच में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है. कभी-कभी आधी रात को मस्जिद जाकर झाड़ू देने लगता है. आज सुबह हमें सोशल मीडिया से घटना की जानकारी मिली. हम बेटे से मिलने गए थे, लेकिन भीड़ के कारण वापस लौटना पड़ा.”

प्रशासन ने अपनाया कड़ा रुख

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीएम अंशुल कुमार, डीआईजी प्रमोद कुमार और एसपी स्वीटी सेहरावत पूरे दिन इलाके में कैंप करते रहे हैं. गांव में लगभग सात थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले 48 घंटे तक बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया था. बीते देर रात तक पुलिस गांव के हर हिस्से में गश्त करती रही. इस मामले में आरोपी समेत दूसरी तरफ से हंगामा करने वाले 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है. 

Published at : 20 Sep 2025 03:44 PM (IST)
Purnia News BIHAR NEWS Purnia Police
