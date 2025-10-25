हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बुलेट ट्रेन गुजरात में देते हैं, वोट मांगने बिहार आते हैं', PM मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव

'बुलेट ट्रेन गुजरात में देते हैं, वोट मांगने बिहार आते हैं', PM मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव

Bihar Election 2025: पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Oct 2025 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चुनाव प्रचार तेज है. इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और बिहार में अपराध चरम पर है. इसके साथ ही राजद नेता ने कहा कि बुलेट ट्रेन गुजरात में देते है वोट मांगने बिहार आते है.

प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे. हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आप गुजरात में कारखाने लगाते हैं, लेकिन बिहार में जीत चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है. बिहार हर लिहाज से गुजरात से बड़ा है, देश का हर दसवां व्यक्ति बिहार से है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ़ बिहार को धोखा देने का काम किया है. उन्होंने गुजरात को जो कुछ भी दिया है, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया. बिहार की जनता हर चीज़ की जवाबदेही मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सारा बजट गुजरात को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आकर केवल आरजेडी को गाली देते है. हमारी एक सभा रद्द हुई है, ये तानाशाही है और हम लोग तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे.

इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह को अति पिछडा से इतना नफरत क्यों हो रहा है, हम लोग अतिपछिडा समाज के आदमी को उपमुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि माहौल इस बार महागठबंधन के लि है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी. पीएम ने जो कल बात बोली हर बात नकारात्मक और बिहार को बदनाम करने की बात कही है, पीएम ने बिहार को दिया है क्या. हर चीज पीएम गुजरात को दे रहे है, बिहार को पीएम ने ठगा है. पीएम ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है.

अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे

राजद नेता ने कहा कि अब अति पिछडें से बीजेपी वाले नफरत कर रहे है, जब से हमने कहा अति पिछडा उपमुख्यमंत्री होगा तब से बीजेपी वाले ट्रोल कर रहे हैं. जिन लोगों से बीजेपी के लोग नफरत करते थे, जिन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे आज उनकी चिंता बीजेपी को हो गई है. अमित शाह अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज बीजेपी को इनकी चिंता हो गई है. एक अतिपिछडा समाज का बेटा उपमुख्यमंत्री हो रहा है तो बीजेपी को नफरत क्यों हो रहा है.

और पढ़ें
Published at : 25 Oct 2025 10:59 AM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Narendra Modi RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
क्रिकेट
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
The Fantastic Four First Steps OTT Release: मार्वल्स की 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? किसानों के लिए बड़ी अपडेट
जनरल नॉलेज
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget