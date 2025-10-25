'बुलेट ट्रेन गुजरात में देते हैं, वोट मांगने बिहार आते हैं', PM मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चुनाव प्रचार तेज है. इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और बिहार में अपराध चरम पर है. इसके साथ ही राजद नेता ने कहा कि बुलेट ट्रेन गुजरात में देते है वोट मांगने बिहार आते है.

प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कल प्रधानमंत्री यहाँ आए थे. हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आप गुजरात में कारखाने लगाते हैं, लेकिन बिहार में जीत चाहते हैं, ऐसा होने वाला नहीं है. बिहार हर लिहाज से गुजरात से बड़ा है, देश का हर दसवां व्यक्ति बिहार से है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ़ बिहार को धोखा देने का काम किया है. उन्होंने गुजरात को जो कुछ भी दिया है, उसका एक प्रतिशत भी बिहार को नहीं दिया. बिहार की जनता हर चीज़ की जवाबदेही मांग रही है और प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सारा बजट गुजरात को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आकर केवल आरजेडी को गाली देते है. हमारी एक सभा रद्द हुई है, ये तानाशाही है और हम लोग तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे.

इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी- तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह को अति पिछडा से इतना नफरत क्यों हो रहा है, हम लोग अतिपछिडा समाज के आदमी को उपमुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि माहौल इस बार महागठबंधन के लिए है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी. पीएम ने जो कल बात बोली हर बात नकारात्मक और बिहार को बदनाम करने की बात कही है, पीएम ने बिहार को दिया है क्या. हर चीज पीएम गुजरात को दे रहे हैं, बिहार को पीएम ने ठगा है. पीएम ने केवल बिहार को ठगने का काम किया है.

अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे

राजद नेता ने कहा कि अब अति पिछडें से बीजेपी वाले नफरत कर रहे है, जब से हमने कहा अति पिछडा उपमुख्यमंत्री होगा तब से बीजेपी वाले ट्रोल कर रहे हैं. जिन लोगों से बीजेपी के लोग नफरत करते थे, जिन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे आज उनकी चिंता बीजेपी को हो गई है. अमित शाह अल्पसंख्यक समाज को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज बीजेपी को इनकी चिंता हो गई है. एक अतिपिछडा समाज का बेटा उपमुख्यमंत्री हो रहा है तो बीजेपी को नफरत क्यों हो रहा है.