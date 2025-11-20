हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'

NDA सरकार के शपथ ग्रहण से पहले RJD ने ऐसे दी बधाई, 'ये हर्ष-उत्सव उन्हें…'

Nitish Kumar Oath Ceremony: आरजेडी नेता शक्ति यादव का कहना है कि 2025 का जनादेश बिहार याद रखेगा. बिहार की अवाम इस खेल से अवाक है. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Nov 2025 10:05 AM (IST)
बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. नीतीश कुमार आज (20 नवंबर, 2025) मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह 11.30 बजे से पटना के गांधी मैदान में है. इससे पहले आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल से एक तरफ एनडीए की नई सरकार को मुबारक दी तो दूसरी ओर जनादेश पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है.

एक्स पोस्ट के माध्यम से आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, "बिहार में बलात जनादेश को लूटकर शपथ ग्रहण समारोह का जश्न मनाया जा रहा है. ये हर्ष-उत्सव उन्हें मुबारक हो. 2025 का जनादेश बिहार याद रखेगा. मशीनरी मैनेजमेंट से लूटा और प्राप्त जनादेश लोकतंत्र के लिए घातक! ये जनभावना का सीधा अपमान है."

अपने पोस्ट में शक्ति यादव ने आगे लिखा है, "बिहार की अवाम इस खेल से अवाक है परंतु इस लूट को बिहार की महिलाओं के आंचल से ढकने की कोशिश की जा रही है… संदर्भ 10 हजार, लेकिन हर कोई समझ रहा है प्रति विधानसभा 25-30 हजार वोट लूट का खेल."

सम्राट चौधरी बोले- बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया

विपक्ष भले बयानबाजी कर रहा हो लेकिन एनडीए के नेता जीत के बाद शपथ ग्रहण को लेकर गदगद हैं. बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा, "बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश कुमार को जो आशीर्वाद दिया है, जनता की भावना के अनुरूप काम करने के लिए शपथ ग्रहण हो रहा है. प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं. बिहार की जनता ने लगातार 20 साल से NDA को सेवा करने का मौका दिया है और NDA आगे भी लगातार काम करता रहेगा…"

अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 20 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Nitish Kumar RJD BIHAR NEWS Nitish Kumar Swearing-In Ceremony Bihar CM Oath Taking Ceremony
