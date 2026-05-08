Saharasa News: मिड-डे मील खाने में सांप मिलने पर भड़की RJD, BJP को सुनाई खरी-खरी

बिहार के सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित राजकीय मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड-डे मील खाने के बाद 300 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है और इसे सरकारी लापरवाही का बड़ा उदाहरण बताया है.

बताया जा रहा है कि बच्चों को परोसे गए मिड-डे मील में सांप का बच्चा मिला था. खाना खाने के कुछ ही देर बाद कई बच्चों की हालत खराब होने लगी. देखते ही देखते स्कूल में चीख-पुकार मच गई. गांव के लोग भी स्कूल पहुंच गए और बच्चों को तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत ज्यादा बिगड़ने पर कई बच्चों को सहरसा सदर अस्पताल रेफर किया गया.

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आरजेडी ने सरकार पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी ने कहा कि “दूषित मिड-डे मील खाने के बाद 300 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए. भाजपा सरकार मिड-डे मील योजना तक ठीक से नहीं चला पा रही है.”

आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवा, रोजगार, व्यापार और शराबबंदी जैसे कई मुद्दे पहले से ही सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं. पार्टी ने कहा कि अब बच्चों के भोजन तक की सुरक्षा नहीं बची है, जो बेहद चिंताजनक है.

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार पड़ने से अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजन अपने बच्चों को लेकर परेशान नजर आए. डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का इलाज शुरू किया. कई बच्चों को दवा और प्राथमिक उपचार देने के बाद निगरानी में रखा गया. प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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जांच और कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. लोगों का कहना है कि बच्चों के खाने जैसी संवेदनशील व्यवस्था में इतनी बड़ी लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है.