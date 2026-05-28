बिहार के कई शहरों के तापमान में आई गिरावट, 32 जिलों में झमाझम बारिश के संकेत, ऑरेंज अलर्ट जारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 30 मई तक कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट, तापमान में गिरावट जारी.

बिहार पिछले कुछ दिनों भीषण लू और गर्मी से परेशान है. इस बीच मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया है. बुधवार से ही पटना सहित कई जिलों का तापमान में भारी गिरावट आई. आज गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में वर्षा के संकेत मिल रहा है. पटना सहित 32 जिलों में झमाझम बारिश तो कहीं भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पुरवा हवा (पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर) के कारण राज्य का मौसम सामान्य बना रहेगा और भीषण गर्मी से निजात मिलेगी. वहीं, दक्षिण बिहार से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर बिहार से दक्षिण तेलंगाना तक हवा के कम दवाब का क्षेत्र (ट्रफ रेख) बना हुआ है. इसके प्रभाव से राज्य में तेज हवाओं के साथ-साथ मेघगर्जन और बारिश की स्थिति बन रही है.

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आज बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

आज 28 मई से 30 मई के दौरान पटना सहित राज्य के कई जिलों में आंधी-पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज गुरुवार (28 मई) को उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल, मध्य और पूर्वी बिहार के जिलों में आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिण बिहार में भी कुछ जगहों पर मौसम खराब रह सकता है. इनमें भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जैसे जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है.

पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जिले में आंधी और बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, अरवल, और भोजपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है. इसके अलावा यहां अन्य जिलों की अपेक्षा गर्मी में ज्यादा रहने की संभावना है.

कई शहरों में तापमान में आई गिरावट

बुधवार को पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. राजधानी में 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.पटना में अगले दो दिनों तक पुरवा हवा चलने और बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. बिहार के 20 शहरों के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के भीतर गिरावट दर्ज की गई. मधुबनी में सर्वाधिक 6.4 डिग्री सेल्सियस पारा एक दिन में गिर गया. यहां बुधवार को दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि, दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का सितम जारी रहा. वहीं, 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म रहा.

उत्तर बिहार के कई जिलों में बुधवार को वर्षा दर्ज की गई. इनमें कटिहार जिले के प्राणपुर में सबसे अधिक 62.4 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, मधेपुरा में 56, मधुबनी 51.6, भागलपुर 49, खगड़िया 40.8, कटिहार 40.2, बेगूसराय 38.6, मुंगेर के जमालपुर में 32 मिलीमीटर, बरौनी में 31.2 मिमी एवं कटिहार के बरारी में 30.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

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