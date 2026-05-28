हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के कई शहरों के तापमान में आई गिरावट, 32 जिलों में झमाझम बारिश के संकेत, ऑरेंज अलर्ट जारी

बिहार के कई शहरों के तापमान में आई गिरावट, 32 जिलों में झमाझम बारिश के संकेत, ऑरेंज अलर्ट जारी

Bihar Weather Update: मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया है. बुधवार से ही पटना सहित कई जिलों का तापमान में भारी गिरावट आई. आज गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में वर्षा के संकेत मिल रहा है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 28 May 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 30 मई तक कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट, तापमान में गिरावट जारी.

बिहार पिछले कुछ दिनों भीषण लू और गर्मी से परेशान है. इस बीच मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट का अनुमान लगाया है. बुधवार से ही पटना सहित कई जिलों का तापमान में भारी गिरावट आई. आज गुरुवार को राज्य के सभी जिलों में वर्षा के संकेत मिल रहा है. पटना सहित 32 जिलों में झमाझम बारिश तो कहीं भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पुरवा हवा (पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर) के कारण  राज्य का मौसम सामान्य बना रहेगा और भीषण गर्मी से निजात मिलेगी. वहीं, दक्षिण बिहार से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर बिहार से दक्षिण तेलंगाना तक हवा के कम दवाब का क्षेत्र (ट्रफ रेख) बना हुआ है. इसके प्रभाव से राज्य में तेज हवाओं के साथ-साथ मेघगर्जन और बारिश की स्थिति बन रही है.

दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात, बिजली की रिकॉर्ड खपत, आज भी नहीं मिलेगी राहत

आज बिहार के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

आज 28 मई से 30 मई के दौरान पटना सहित राज्य के कई जिलों में आंधी-पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आज गुरुवार (28 मई) को उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल, मध्य और पूर्वी बिहार के जिलों में आंधी पानी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. दक्षिण बिहार में भी कुछ जगहों पर मौसम खराब रह सकता है. इनमें भागलपुर, पूर्णिया, बांका, कटिहार, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जैसे जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है. 

पूर्वी चंपारण,  सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर,  खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, जिले में आंधी और बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, अरवल, और  भोजपुर के लिए येलो अलर्ट  जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है. इसके अलावा यहां  अन्य जिलों की अपेक्षा गर्मी में ज्यादा रहने की संभावना है.

कई शहरों में तापमान में आई गिरावट

बुधवार को पटना के अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई. राजधानी में 35.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया.पटना में अगले दो दिनों तक पुरवा हवा चलने और बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. बिहार के 20 शहरों के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के भीतर गिरावट दर्ज की गई. मधुबनी में सर्वाधिक 6.4 डिग्री सेल्सियस पारा एक दिन में गिर गया. यहां बुधवार को दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया. हालांकि, दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का सितम जारी रहा. वहीं, 43.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी सबसे गर्म रहा.

उत्तर बिहार के कई जिलों में बुधवार को वर्षा दर्ज की गई. इनमें कटिहार जिले के प्राणपुर में  सबसे अधिक 62.4 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं, मधेपुरा में 56, मधुबनी 51.6, भागलपुर 49, खगड़िया 40.8, कटिहार 40.2, बेगूसराय 38.6,  मुंगेर के जमालपुर में 32 मिलीमीटर, बरौनी में 31.2 मिमी एवं कटिहार के बरारी में 30.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

महाराष्ट्र में कहीं आग उगल रहा सूरज तो कहीं आफत बनी बारिश, गर्मी से सैंकड़ों चमगादड़ों की मौत

 

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Weather Forecast IMD WEATHER UPDATE BIHAR Biihar Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के कई शहरों के तापमान में आई गिरावट, 32 जिलों में झमाझम बारिश के संकेत, ऑरेंज अलर्ट जारी
बिहार के कई शहरों के तापमान में आई गिरावट, 32 जिलों में झमाझम बारिश के संकेत, ऑरेंज अलर्ट जारी
बिहार
ठेकेदार रिशु श्री के घर से मिले करोड़ों के गहने, SVU ने किया गिरफ्तार, IAS को विदेश टूर पर भेजता था
पटना: IAS को विदेश टूर पर भेजने वाला ठेकेदार रिशु श्री गिरफ्तार, घर से मिले करोड़ों के गहने
बिहार
भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 14 अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 14 अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
बिहार
Madhubani News: बिहार के मधुबनी में उधना एक्सप्रेस में लगी आग, धू-धूकर जली बोगी, मची अफरातफरी
बिहार के मधुबनी में उधना एक्सप्रेस में लगी आग, धू-धूकर जली बोगी, मची अफरातफरी
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War: ईरान के सैन्य ठिकाने पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Israel Attack On Lebanon: इजरायल की एयर स्ट्राइक से भारी तबाही, लेबनान में दहशत! | Netanyahu | Iran
Breaking | US Iran War: ईरान की सीक्रेट मिलिट्री साइट पर भयंकर हमला! | Trump | Nuclear Deal
Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले का ईरान ने लिया बदला, IRGC ने अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
'अखिलेश बाबू आप एकदम्मे चुप्पी साधे हैं...'अमेठी विवाद पर ओपी राजभर का सपा चीफ पर जुबानी हमला
इंडिया
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
बागी हुईं TMC सांसद काकोली घोष, ममता के करीबी नेता पर लगाए गंभीर आरोप
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
'भीख मांगते हैं ट्रंप', धमकियों को लेकर फायर हुआ ईरान, बताई समझौते की क्या है रेड लाइन
शिक्षा
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
क्या दोबारा होगा CBSE 12th Exam? हर चौथा छात्र रिचेकिंग के लिए मांग रहा कॉपी
टेक्नोलॉजी
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
BSNL ने बढ़ाई Jio की टेंशन! नए प्लान में 28 दिन तक मिलेगा 2GB डेटा और फ्री कॉलिंग, जानें कीमत
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget