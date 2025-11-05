बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने महागठबंधन और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब विपक्ष ने सेना को भी जात-पात की राजनीति में घसीटना शुरू कर दिया है, जो बेहद शर्मनाक है. रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोग सेना की कुर्बानी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी.

देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों को शर्म आनी चाहिए- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा, “यही पार्टियां जो सालों से जात-पात की राजनीति करती रही हैं, अब सेना को भी इस दलदल में धकेल रही हैं. जो लोग देश की बुराई विदेशों में जाकर कर सकते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, देश की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोग जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे नेताओं पर अपशब्द कहते हैं और श्रीराम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें जनता आगामी चुनाव में करारा जवाब देगी.

"देश की जनता की मेहनत की कमाई खा रहे हैं ये लोग"

बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, “जो लोग देश की जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई खा गए, वही अब सेना और धर्म पर राजनीति कर रहे हैं. जनता समझ चुकी है कि महागठबंधन केवल वोट बैंक की राजनीति करता है. बीजेपी देश की एकता और सुरक्षा की प्रतीक है, और आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी.”

बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल

बता दें कि बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है. कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को तय है. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. सभी प्रमुख दलों के नेता इन दिनों प्रदेशभर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जहां बीजेपी अपनी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुद्दा बना रही है, वहीं महागठबंधन बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है.