Bihar News: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में भारी वोटिंग, रामकृपाल यादव बोले- दिख रहे बदलाव के संकेत

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान देखने को मिला है. इस भारी मतदान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने इसे बदलाव का संकेत बताया है.

रामकृपाल यादव ने कहा कि तमिलनाडु में करीब 84 प्रतिशत से ज्यादा और पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 91 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ, जो लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है. उनके अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मतदान करना यह बताता है कि जनता अब मौजूदा सरकारों से संतुष्ट नहीं है और बदलाव चाहती है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण तरीका चुनाव ही होता है और इस बार लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं.

इस बार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान- रामकृपाल यादव

रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि इस बार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, जो एक सकारात्मक संकेत है. उनके मुताबिक, इससे यह उम्मीद बढ़ती है कि आने वाले समय में राजनीतिक स्थिरता देखने को मिल सकती है. उन्होंने विश्वास जताया कि चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ सकते हैं. वहीं, बीजेपी के एक अन्य नेता संजय सरावगी ने भी पश्चिम बंगाल की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है. बड़ी संख्या में लोगों का मतदान करना इसी का संकेत है.

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कुछ जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों पर हुआ हमला- केदारनाथ गुप्ता

इस बीच, बीजेपी विधायक केदारनाथ गुप्ता ने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में रही. साथ ही इन चुनावों में हुए रिकॉर्ड मतदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक दल अपनी-अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि जनता इस बार बढ़-चढ़कर लोकतंत्र में भाग ले रही है.

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