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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराज्यसभा चुनाव: '4 विधायकों को पहले ही…', NDA की जीत पर मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा

राज्यसभा चुनाव: '4 विधायकों को पहले ही…', NDA की जीत पर मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा

Rajya Sabha Elections Results: मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन के पास आवश्यक 41 से ज्यादा वोट थे. बीजेपी ने पैसे और सत्ता के बल पर महागठबंधन के चार विधायकों को वोट देने से रोक दिया.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 09:00 PM (IST)
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बिहार की पांच राजयसभा सीटों पर सोमवार (16 मार्च, 2026) को हुए मतदान में सभी एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है. महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने खरीद-फरोक्त की है. इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया आई है. 

मुकेश सहनी ने कहा कि इस चुनाव में महागठबंधन के पास आवश्यक 41 से ज्यादा वोट थे, लेकिन बीजेपी ने पैसे और सत्ता के बल पर महागठबंधन के चार विधायकों को वोट देने से रोक दिया. ‎उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को न लोकतंत्र पर भरोसा है, न वह संविधान को मानती है. उसका मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है. 

यह भी पढ़ें- CM भी बन सकते हैं निशांत कुमार? राज्यसभा के नतीजों के बीच JDU के बयान से उठा सियासी तूफान!

'इसका प्रमाण आज पूरे देश को मिल गया'

वीआईपी प्रमुख ने कहा कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी पैसे के बल पर वोट लिया गया और एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में अर्थतंत्र के बल पर विधायकों की खरीद की गई. जिस तरह से इस चुनाव में एनडीए द्वारा पांच उम्मीदवारों को उतारा गया था, उसी समय यह आशंका बन गई थी कि बीजेपी पैसे और सत्ता तंत्र के बल पर विधायकों की खरीद-फरोख्त करेगी और आज इसका प्रमाण पूरे देश को मिल गया.
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मुकेश सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार इस लोकतांत्रिक चुनाव को जीतने के लिए खरीद-फरोख्त कर रहे हैं, जो एक अपराध है. ‎उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी हमारी पार्टी के चार विधायकों को खरीद चुकी थी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता ने विश्वास के साथ चुना था, लेकिन अब वही लोग पैसे के लिए अपने सिद्धांत और चरित्र से समझौता कर रहे हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है.

यह भी पढ़ें- 'बिहार में जो भी सरकार बनेगी नीतीश कुमार गाइड करेंगे', JDU ने दे दिया सीधा संदेश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 08:59 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections Mukesh Sahani BJP BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections Results
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