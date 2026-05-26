राजगीर ऐतिहासिक मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक, दर्दनाक मौत

बिहार के राजगीर में लगे ऐतिहासिक मलमास मेले में बड़ा हादसा हुआ है. यहां बीती (सोमवार, 25 मई) रात सुनामी झूले से एक युवक गिर गया. झूले से गिरने वाले युवक को गंभीर हालत में पटना में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है.

युवक नवादान जिले का ही रने वाला था. यह हादसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी लापरवाही माना जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब तक जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से बयान जारी नहीं किया गया है.