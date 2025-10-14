हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: राजगीर थाने के अंदर ASI ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप, वजह अब भी अज्ञात

Bihar News: राजगीर थाने के अंदर ASI ने खुद को मारी गोली, आत्महत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप, वजह अब भी अज्ञात

Bihar Crime: राजगीर थाना में एएसआई सुमन तिर्की ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. एफएसएल टीम घटनास्थल पर मौजूद है.

By : अमृतेश कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर थाना में मंगलवार ( 14 अक्टूबर) की सुबह पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब थाना परिसर के अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. घटना की सूचना मिलते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे. वहां उन्हें देखा कि थाना में पदस्थ एएसआई सुमन तिर्की ने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी. गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही राजगीर के डीएसपी सुशील कुमार, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने फौरन एफएसएल (Forensic Science Laboratory) टीम को बुलाया ताकि घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए जा सकें और आत्महत्या के कारणों की गहनता से जांच की जा सके.

थाना परिसर में एएसआई ने गोली मारकर की आत्महत्या

मृतक एएसआई सुमन तिर्की की पहचान झारखंड के गुमला जिले निवासी सुशील तिर्की के पुत्र के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार सुमन तिर्की पिछले एक साल से राजगीर थाना में पदस्थापित थे और ड्यूटी के दौरान उनका व्यवहार सामान्य और ठीक था. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया.

घटना की जांच में जुटी एफएसएल टीम

थाना परिसर में हुई इस दर्दनाक घटना से पूरे पुलिस विभाग में शोक और सदमा फैला हुआ है. राजगीर डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. एफएसएल टीम के आने के बाद तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. प्राथमिक जांच में पारिवारिक विवाद को कारण माना जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से तथ्य सामने आने पर ही पुष्टि की जाएगी.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा शव

इसके अलावा मृतक एएसआई के मोबाइल की भी जांच की जा रही है. परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस अधिकारी घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं ताकि आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके.

इस बीच थाना परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस विभाग ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों से शांति बनाए रखने और घटना से संबंधित सभी जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश दिए हैं. घटना ने न केवल राजगीर थाना बल्कि पूरे नालंदा जिले में पुलिस विभाग में गहरा शोक और चिंता पैदा कर दी है.

Published at : 14 Oct 2025 11:34 AM (IST)
