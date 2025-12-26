बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है. बीजेपी का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था, तो आवास दिन के उजाले में क्यों नहीं खाली किया गया. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है.

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी रात में ही आवास क्यों खाली कर रही थीं. उन्होंने कहा कि दिन में मीडिया और जनता के सामने आवास खाली करने में क्या दिक्कत थी. क्या कुछ ऐसा था जिसे छुपाया जा रहा है? नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति का लंबे समय तक दुरुपयोग किया गया.

‘चोरों की तरह निकलना पड़ा’

नीरज कुमार ने अपने बयान में कहा कि लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई “खजाना” छुपाया गया था, जिसे रात में चुपचाप निकालना पड़ा.

नोटिस के बाद भी रात में ही क्यों कार्रवाई?

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राबड़ी देवी को जब आवास खाली करने का नोटिस मिला, तो इतनी फजीहत के बाद भी अगर आवास खाली किया गया, तो वह भी रात में, छुपकर. उन्होंने मांग की कि राबड़ी देवी सामने आकर जनता को बताएं कि सरकारी संपत्ति का किस तरह इस्तेमाल किया गया.

टोंटी खोलकर नहीं ले जाइएगा- नीरज कुमार

अपने बयान के अंत में नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा, “ध्यान रखिएगा, टोंटी खोलकर नहीं ले जाइएगा.” इस टिप्पणी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है. वहीं, राजद की ओर से इस बयान पर अभी कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पलटवार हो सकता है.