नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल को) बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. प्‍लूरल्‍स पार्टी की प्रमुख पुष्‍पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोई भी 20 साल को 20 दिनों के लिए भी याद नहीं रखता है.

पुष्‍पम प्रिया चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बचपन से आपसे जुड़ा रहा, साथ मिलकर काम किया, यहां तक ​​कि राजनीति में एक-दूसरे का विरोध भी किया. आज मैं न तो आपके साथ हूं और न ही विपक्ष में हूं. जहां तक मैं आपको जानती हूं, आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि कोई भी 20 साल को 20 दिनों के लिए भी याद नहीं रखता है. किसी को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है और न ही आप देंगे. नीतीश जी, अपने खान-पान और सेहत का ख्याल रखिएगा.''

आपके साथ बचपन से जुड़ी, साथ काम किया, राजनीति में विरोध भी किया। आज अब न साथ हूँ, न विरोध में। जितना आपको जानती हूँ, आपको अच्छे से पता है कि 20 साल को कोई 20 दिन भी याद न रखेगा। न किसी को मार्गदर्शन चाहिए, न आप देंगे। खान-पान, हेल्थ का ध्यान रखेंगे नीतीश जी। सस्नेह! @NitishKumar pic.twitter.com/nWEYY3QvFd — Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) April 14, 2026

नीतीश कुमार ने लोक भवन पहुंचकर गवर्नर को सौंपा इस्तीफा

नीतीश कुमार ने मंगलवार को लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना त्यागपत्र सौंप दिया. इससे पहले दिन में राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे कुमार ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को मंत्रिपरिषद भंग करने के अपने निर्णय की जानकारी दी, जो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से पहले की एक संवैधानिक प्रक्रिया है.

सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा किया पेश

एनडीए के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया. चौधरी एनडीए नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल सैयद अता हुसैन के समक्ष औपचारिक रूप से सरकार गठन का दावा प्रस्तुत किया. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नित्यानंद राय, ललन सिंह और बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तथा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) के संतोष सुमन समेत कई नेता मौजूद थे.

राजभवन में सरकार गठन से संबंधित जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं. सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को सुबह लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.