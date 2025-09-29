हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNalanda Accident: नालंदा में रफ्तार का कहर, दो बाइक आपस में टकराई, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल

घटना के बाद सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से फिर बिहारशरीफ सदर अस्पताल लाया गया. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

By : अमृतेश कुमार, नालंदा | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

नालंदा के चंडी थाना इलाके के दौलतपुर गांव के पास सोमवार को सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ, जब तेज रफ्तार में आ रही दो बाइक आमने-सामने टकरा गईं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की मौत इलाज के दौरान हो गई.

एक मृतक की नहीं हुई पहचान 

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने बताया कि मृतकों में एक की पहचान मनियारपुर निवासी रंजन कुमार के 15 वर्षीय पुत्र आयुष्मान कुमार के रूप में हुई है. दूसरा मृतक पल्सर बाइक का चालक था जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस शव की पहचान के प्रयास में जुटी है. हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें मनियारपुर निवासी सूरज कुमार और रविकांत कुमार शामिल हैं.

इनके अलावा एक महिला भी घायल हुई है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है. सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से फिर बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मनियारपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है. लोग इस हादसे को तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं.

ट्रक से बचने में बाइक का संतुलन बिगड़ा

ग्रामीणों के अनुसार मनियारपुर गांव से एक युवक अपनी आर-वन-फाइव बाइक लेकर पूजा करने जगदम्बा स्थान गया था. लौटने के दौरान दौलतपुर गांव के पास एक ट्रक से बचने के चक्कर में बाइक का संतुलन बिगड़ गया. इसी बीच सामने से आ रही पल्सर बाइक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और सवार सड़क पर बिखर गए. सूचना मिलते ही चंडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बिहारशरीफ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Published at : 29 Sep 2025 04:38 PM (IST)
Nalanda News Road Accident BIHAR NEWS
