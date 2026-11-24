जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को पार्टी के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से भी ज्यादा अपेक्षा निशांत कुमार से है. हमेशा इनकी तुलना नीतीश कुमार से होगी. उन्होंने कहा कि जेडीयू को अब निशांत कुमार को चलाना है. इन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों को काम करना है.

संजय झा ने कहा कि कौन मंत्री है, उपमुख्यमंत्री है या कौन किस विभाग में है, यह सब नहीं देखना है. उन्होंने निशांत कुमार को ही पार्टी का सब कुछ बताया. कहा कि पार्टी अब इन्हीं को चलाना है.

संजय झा मंगलवार को पार्टी दफ्तर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर कहा, "निशांत कुमार पर इनके पिता से भी ज्यादा जवाबदेही है. लोगों की अपेक्षा इनसे बहुत है. चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, पार्टी के साथी हों, हमेशा इनकी तुलना इनके पिता जी से की जाएगी… ये विचलित नहीं होते हैं…"

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'जैसे नीतीश चलाते थे उसी तरह से चले सरकार'

संजय झा ने कहा, "नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को चलाया, जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है, जिस तरह से उन्होंने काम किया, इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी एक इंच भी उससे दाएं-बाएं नहीं होगी. उन्हीं के विचार पर सरकार चले यह हमारी पार्टी की अपेक्षा है. जैसे नीतीश कुमार सरकार चलाते थे सरकार उसी तरह से चले."

आशीर्वाद के साथ दी शुभकामनाएं

संजय झा ने कहा, "पार्टी के नाते इतना जरूर कह सकता हूं कि जो पार्टी में बदलाव हुआ है कभी न कभी सबके जीवन में होता है, परिवार में, घर में, पार्टी में, सब जगह होता है. अब ये पार्टी निशांत जी को आगे चलाना है. ये मत देखिए कि आप कौन विभाग में हैं, उपमुख्यमंत्री हैं कि मंत्री हैं, यही सब कुछ हैं पार्टी के… यही पार्टी चलाएंगे आगे.. हम सब लोग इन्हीं के नेतृत्व में काम करेंगे. हम सब लोग इनको शुभकामना देते हैं… बड़े हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं…"

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