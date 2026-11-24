स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार मंगलवार (24 नवंबर, 2026) को अपने पिता नीतीश कुमार के अंदाज में दिखे. पार्टी कार्यालय में उन्होंने 'सुशासन दिवस: नीतीश संवाद' कार्यक्रम में एक तरफ हिस्सा लिया तो वहीं मीडिया से बातचीत में पिता की ओर से बिहार के विकास के लिए किए गए कामों का जिक्र किया.

निशांत कुमार ने कहा, "2005 से पहले क्या स्थिति थी आप सब जानते हैं. सांप्रदायिक दंगे होते थे. शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी. सड़कें नहीं थीं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं था. पिता जी ने 20 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, ऊर्जा, सब पर काम किया. जीविका, जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं देश-दुनिया के लिए उदाहरण बनीं."

'सुशासन के साथ विकास के लिए जाना जाता है बिहार'

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि सम्राट चौधरी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं. प्रधानमंत्री का भी सहयोग मिलता रहता है. केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है. सबसे पहले बिहारवासियों को धन्यवाद देता हूं कि लगातार 2005 से एनडीए को आशीर्वाद दे रही है… मेरे पिता जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और जो बिहार जंगलराज के लिए जाना जाता था आज सुशासन के साथ विकास के लिए जाना जाता है."

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मीडिया से निशांत ने कहा कि जो भी विकास का लाभ है उसको लेकर उद्देश्य रहा है कि इसे समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाए. उन्होंने कहा कि मेरे पिता का मूल मंत्र सामाजिक न्याय और विकास रहा है. मेरे पिता ने क्राइम से समझौता नहीं किया और मैं भी नहीं करूंगा. मुझे वोट नहीं वोटर की चिंता है.

निशांत ने कहा, "मैंने पिता से सीखा है कि राजनीति किसी पद या प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं है, जनसेवा का अवसर है. मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं. दूसरी तरफ पार्टी की भी जिम्मेदारी है. कार्यकर्ताओं से मिलकर दल को और भी ऊंचाई पर ले जाऊंगा."

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