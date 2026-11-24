मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की खूब चर्चा हो रही है. तैयारियां पूरी हो गई हैं. शादी से पहले अनंत सिंह के अलग-अलग बयान लगातार आ रहे हैं.

एक बयान में वे यह कह रहे हैं कि शुरुआत में बारिश के पानी ने काफी परेशान किया, लेकिन अब सभी काम पूरे हो गए हैं. वहीं, उनके समधी का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें उन्होंने बताया कि बारात में 151 गाड़ियां शामिल होंगी.

दूसरी ओर बेटी की शादी की तैयारियों को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि पानी ने काफी तंग किया. हालांकि, अब सब कुछ हो गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शादी से जुड़े सभी कार्यक्रम तय तरीके से होंगे. आयोजन में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी.

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बता दें कि बुधवार (25 नवंबर) को अनंत सिंह की बेटी की शादी नदवां में होनी है. इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं. घुड़दौड़, शाही दावत और तमाम कार्यक्रमों को लेकर जोरशोर से तैयारी चल रही है.

जनता को शादी में आने का न्योता

अनंत सिंह ने आम लोगों को भी बेटी की शादी में आने का न्योता दिया. उन्होंने अपने एक बयान में यह कहा कि जनता ही मेहमान और मालिक है. सभी लोग उनकी बेटी की शादी में आएं और आशीर्वाद दें. उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वह सबको बुला रहे हैं.

नीतीश कुमार और ललन सिंह के आने पर क्या बोले?

जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह शादी में आएंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है. कौन आएगा और कौन नहीं, यह प्रभु ही जानेंगे. उन्होंने कहा कि कौन बीमार होगा और कौन ठीक रहेगा, यह पहले से कैसे बताया जा सकता है?

समधी बोले- 151 गाड़ियों के साथ निकलेगी बारात

इस बीच अनंत सिंह के समधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह कह रहे हैं कि अनंत बाबू का लोगों के प्रति बहुत प्यार है. इसी वजह से शादी में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ रही है. बारात में गाड़ियों की संख्या पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे 151 गाड़ियों के साथ बाराज जाने वाली है.

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