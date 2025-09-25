बिहार: अनुकंपा के आधार पर नौकरी की प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

नीतीश सरकार ने सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान असामयिक मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. इसके लिए "अनुकंपा नियुक्ति और निगरानी प्रणाली" नाम से नया पोर्टल (https://anukampa-niyukti.bihar.gov.in) विकसित किया गया है. इसे शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को सुबह 10 बजे लॉन्च किया जाएगा. इसको लेकर पूरी तैयारी हो गई है.

पोर्टल पर ही की जाएगी स्थिति की निगरानी

सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार (25 सितंबर, 2025) को जारी बयान में कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी सेवक के योग्य आश्रित (मृतक के) सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन की प्रत्येक स्थिति की निगरानी पोर्टल पर ही की जाएगी. विभाग ने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी. अब तक प्रत्यक्ष रूप से मिले आवेदनों पर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन 26 सितंबर के बाद केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे.

समय-सीमा के भीतर किया जा सकेगा निष्पादन

विभाग के अनुसार, मृतक सेवक के आश्रित परिवार को समय पर राहत पहुंचाने के लिए और पूर्व की प्रक्रिया में होने वाली देरी एवं अस्पष्टता को देखते हुए यह प्रणाली विकसित की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि इससे न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी बल्कि आवेदनों का निष्पादन भी समय-सीमा के भीतर किया जा सकेगा.

'त्वरित सेवा की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम'

विभाग के अनुसार पोर्टल के संचालन में सुविधा के लिए सभी विभागों और जिलों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक इनके लिए ‘यूजर मैनुअल’ और प्रक्रिया प्रवाह चार्ट उपलब्ध कराया गया है. साथ ही, सात अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे से नोडल पदाधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग कर शासन-प्रशासन में सरलता, पारदर्शिता और त्वरित सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

यह भी पढ़ें- आत्महत्या से पहले सोनम ने दोस्त से क्या कहा था? पिता से भी की थी बात, जांच करने पटना से नालंदा पहुंची टीम