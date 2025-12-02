बिहार: स्पीकर चुने जाने से पहले प्रेम कुमार का बड़ा बयान- 'सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर चलना है'

बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के ऐलान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार यादव का बड़ा आया है. एबीपी लाइव से बात करते हुए प्रेम कुमार ने कहा कि वे सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे. उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के नेताओं का आभार जताया कि स्पीकर पद के लिए उन्हें चुना गया.

इसके अलावा, प्रेम कुमा ने कहा कि बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के तहत सदन को चलाया जाएगा. साथ ही वे बोले कि उन्हें जो भी दायित्व दिया जाएगा, उसका नियमों के अनुसार पालन करेंगे.

बिहार में मजबूत हुई बीजेपी की स्थिति

प्रेम कुमार जब स्पीकर पद की शपथ लेंगे, तो बिहार में बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी क्योंकि इस बार गृह विभाग भी बीजेपी के पास है. वहीं, स्पीकर पद भी बीजेपी को मिलने जा रहा है. इतना ही नहीं, बिहार में बीजेपी से दो-दो डिप्टी सीएम हैं. एक सम्राट चौधरी तो दूसरे विजय कुमार सिन्हा. बीजेपी को इस बार के चुनाव में भी सबसे अधिक सीटें मिली हैं. बीजेपी 89 तो वहीं जेडीयू को 85 सीटें आईं हैं.

कौन हैं प्रेम कुमार?

बीजेपी के सीनियर विधायक प्रेम कुमार 71 वर्ष के हैं. उनका जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ. प्रेम कुमार गया टाउन से 9वीं बार विधायक चुने गए हैं और बीजेपी ने उन्हें इस बार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुना है. उन्होंने साल 1999 में मगध यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की है.

प्रेम कुमार गयाजी शहर के मखलौटगंज स्थित दुल्हिनगंज मोहल्ले के एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता श्याम नारायण राम यूनियन बैंक में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे और माताजी घर संभालती थीं. प्रेम कुमार ने साल 2010 में अपनी माता को खो दिया.

इमरजेंसी के बाद से BJP के साथ हैं प्रेम कुमार

साल 1977 में इमरजेंसी के बाद प्रेम कुमार ने बीजेपी जॉइन की. सन् 1990 में बीजेपी ने उन्हें गया शहरी सीट से टिकट दिया और यहीं से प्रेम कुमार की चुनावी जीतों का सिलसिला शुरू हो गया. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगातार 9वीं बार जीत हासिल की.