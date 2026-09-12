'BJP का अनपढ़...', CM सम्राट चौधरी के बेचारा वाले बयान पर पीके का पलटवार

बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनसुराज के सूत्रधार और विधायक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ‘बेचारा’ वाले तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के इस बयान से पहली बार सहमत हैं. उन्होंने कहा कि ‘बेचारा’ का मतलब होता है, जिसके पास कोई चारा नहीं हो.

विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके पास बिहार को सुधारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि वह बिहार को अनपढ़ और अपराधियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते. इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का ‘अनपढ़ और अपराधी मुख्यमंत्री’ तक कह दिया.

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JDU पर भी साधा निशाना

JDU का नाम बदलकर ‘जनता दल नीतीश’ किए जाने के प्रस्ताव पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नाम चाहे जनता दल यूनाइटेड रहे या जनता दल नीतीश, पार्टी को चलाने वाले अमित शाह ही हैं. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब JDU नहीं चला रहे हैं और पार्टी पर भाजपा का नियंत्रण है.

2025 में पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप

प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक नैरेटिव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 2025 में लोगों के बीच 10-10 हजार रुपये बांटकर वोट खरीदे गए. उनके मुताबिक अब बिहार में राजनीति का मुख्य मुद्दा शिक्षा, बदलाव और रोजगार होना चाहिए.

शिक्षा और रोजगार को बनाया राजनीतिक मुद्दा

प्रशांत किशोर इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. भागलपुर में संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कुछ समय तक एनकाउंटर, जाति और हत्या जैसे मुद्दों को आगे किया गया, लेकिन अब राजनीति का नैरेटिव शिक्षा और रोजगार की ओर लौटना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि राज्य को शिक्षा और रोजगार कौन देगा.

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