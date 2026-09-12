ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'BJP का अनपढ़...', CM सम्राट चौधरी के बेचारा वाले बयान पर पीके का पलटवार

'BJP का अनपढ़...', CM सम्राट चौधरी के बेचारा वाले बयान पर पीके का पलटवार

प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ‘बेचारा’ तंज पर पलटवार किया. उन्होंने बिहार को अनपढ़-अपराधियों के हाथों न छोड़ने की बात कही और JDU को अमित शाह के नियंत्रण में बताया.

Written By : निभाष चंद्र मोदी, भागलपुर |  Updated at : 12 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनसुराज के सूत्रधार और विधायक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के ‘बेचारा’ वाले तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री के इस बयान से पहली बार सहमत हैं. उन्होंने कहा कि ‘बेचारा’ का मतलब होता है, जिसके पास कोई चारा नहीं हो.

विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके पास बिहार को सुधारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि वह बिहार को अनपढ़ और अपराधियों के हाथों में नहीं छोड़ सकते. इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का ‘अनपढ़ और अपराधी मुख्यमंत्री’ तक कह दिया.

यह भी पढ़ें- तेजस्वी का बड़ा दांव! रामविलास की प्रतिमा पर चिराग के सुर में मिलाया सुर

JDU पर भी साधा निशाना

JDU का नाम बदलकर ‘जनता दल नीतीश’ किए जाने के प्रस्ताव पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नाम चाहे जनता दल यूनाइटेड रहे या जनता दल नीतीश, पार्टी को चलाने वाले अमित शाह ही हैं. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार अब JDU नहीं चला रहे हैं और पार्टी पर भाजपा का नियंत्रण है.

2025 में पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप

प्रशांत किशोर ने बिहार के राजनीतिक नैरेटिव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 2025 में लोगों के बीच 10-10 हजार रुपये बांटकर वोट खरीदे गए. उनके मुताबिक अब बिहार में राजनीति का मुख्य मुद्दा शिक्षा, बदलाव और रोजगार होना चाहिए.

शिक्षा और रोजगार को बनाया राजनीतिक मुद्दा

प्रशांत किशोर इन दिनों विधान परिषद चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं. भागलपुर में संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कुछ समय तक एनकाउंटर, जाति और हत्या जैसे मुद्दों को आगे किया गया, लेकिन अब राजनीति का नैरेटिव शिक्षा और रोजगार की ओर लौटना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि राज्य को शिक्षा और रोजगार कौन देगा.

यह भी पढ़ें- बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित

Published at : 12 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
तेजस्वी का बड़ा दांव! रामविलास की प्रतिमा पर चिराग के सुर में मिलाया सुर
तेजस्वी का बड़ा दांव! रामविलास की प्रतिमा पर चिराग के सुर में मिलाया सुर
बिहार
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 15 जिलों के लाखों लोग प्रभावित
बिहार
बिहार: हत्या की पूरी सजा काट ली, अब HC ने किया रिहा, सरकार को फटकार
बिहार: हत्या की पूरी सजा काट ली, अब HC ने किया रिहा, सरकार को फटकार
बिहार
प्लास्टर की जगह कार्टन बांधा, भड़के तेजस्वी यादव, सीधे PM मोदी को घेरा
प्लास्टर की जगह कार्टन बांधा, भड़के तेजस्वी यादव, सीधे PM मोदी को घेरा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
BRICS में नहीं बुलाया तो सुलगा बांग्लादेश, रिश्ते बिगाड़ रहा, बोला- '101 MoU...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
‘क्योटो बनाम स्पेन की लड़ाई', वाराणसी में जलभराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
इंडिया
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
CJP ने 5 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाई कमेटी, जारी कर दी लिस्ट
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
रणजी ट्रॉफी के लिए कप्तान नियुक्त हुए मोहम्मद सिराज, HCA का एलान
इंडिया
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
अब क्या करने जा रहे सोनम वांगुचक? अभिजीत दीपके भी साथ, किया बड़ा ऐलान
महाराष्ट्र
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
हथिनी माधुरी की कोल्हापुर के नंदनी मठ में वापसी, हुआ भव्य स्वागत
एग्रीकल्चर
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
गमले में उगानी है शकरकंद? इन बातों का रखें खास ध्यान
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget