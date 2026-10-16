बिहार में सरकारी कर्मचारियों को 2027 में कितनी छुट्टियां? आ गई लिस्ट, देखें यहां

बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2027 की छुट्टियों का कैलेंडर तैयार हो गया है. सम्राट चौधरी सरकार ने कैबिनेट बैठक में अगले साल के अवकाश कैलेंडर को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी दफ्तरों और संबंधित अदालतों के लिए 12 सामान्य छुट्टियां तय की गई हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए 22 दिन की लीव की सूची जारी की गई है. कर्मचारी इस सूची में से अपनी पसंद के अधिकतम तीन दिन चुन सकेंगे. वहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 24 सरकारी छुट्टियां घोषित की गई हैं.

सरकार ने साल 2027 में सरकारी कार्यालयों और संबंधित कोर्ट के लिए 12 सामान्य छुट्टियां तय की हैं. इनमें से तीन छुट्टियां रविवार को पड़ेंगी. इन निर्धारित छुट्टियों पर संबंधित सरकारी दफ्तर और अदालतें बंद रहेंगी. कर्मचारियों को छुट्टियों की तारीख और लागू नियमों की जानकारी आधिकारिक कैलेंडर से मिलेगी.

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22 दिन की लीव में से चुन सकेंगे 3 दिन

सरकारी कर्मचारियों के लिए 22 दिन की लीव की सूची भी जारी की गई है. इनमें से दो छुट्टियां रविवार को पड़ेंगी. कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार इस सूची में से अधिकतम तीन दिन की छुट्टी ले सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सरकार के तय नियमों और प्रक्रिया का पालन करना होगा. ऐसे में कर्मचारी पहले से अपनी छुट्टियों की योजना बना सकेंगे.

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 24 छुट्टियां

बिहार सरकार ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत वर्ष 2027 में 24 सरकारी छुट्टियां घोषित की हैं. इनमें से दो छुट्टियां रविवार को पड़ेंगी. इनका असर बैंकों और संबंधित वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर भी पड़ेगा. इन छुट्टियों की तारीखें आधिकारिक कैलेंडर में दी गई हैं.

1 अप्रैल को भी रहेगी छुट्टी

सरकार ने 1 अप्रैल 2027 को वित्तीय वर्ष के सालाना हिसाब-किताब के लिए भी छुट्टी निर्धारित की है. इस दिन बैंक और वित्तीय संस्थान अपने वार्षिक लेखा-जोखा से जुड़े काम पूरे करेंगे. बिहार सरकार ने सामान्य छुट्टियों, कर्मचारियों की लीव और सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी कर दी है. कर्मचारी छुट्टियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी बिहार सरकार के आधिकारिक ई-गजट पोर्टल पर देख सकते हैं.

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