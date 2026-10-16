दिल्ली तिरंगा यात्रा: जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'अब तो CJP की…'

सीजेपी ने आज (शुक्रवार) दिल्ली में 'लहरा दो तिरंगा' कार्यक्रम की घोषणा की है. शाम में यह कार्यक्रम सेंट्रल पार्क में था लेकिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमा दिया है. तिरंगा यात्रा की इजाजत नहीं दी गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया है.

गयाजी में पत्रकारों से जीतन राम मांझी ने कहा कि सीजेपी हो या कोई और हो, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार जितना अच्छा काम कर रही है इसकी विदेशों में भी चर्चा है. अभिमान के साथ भारत के नेता बाहर जाते हैं. अगल-बगल के देश चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो और जो देश है जिनका नाम नहीं लेना चाहते हैं वह लोग यही चाहते हैं कि भारत का वर्चस्व नहीं बढ़े.

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जीतन राम मांझी ने कहा, "अब तो सीजेपी की एक ही बात रह गई कि कहें राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दो… जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, इन संस्थाओं को लेकर इस्तीफा मांगना उचित नहीं है. उसके लिए कोर्ट की प्रकिया है और लोग हैं.

'इन लोगों का मकसद…'

मांझी ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं. यहां के जेन-जी इतने खराब नहीं हैं, सब लोग समझदार हैं, देशभक्त हैं. इन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे. सीजेपी भी अलग-थलग पड़ जा रहा है. क्योंकि इन लोगों का मकसद ही गलत है. कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ऐसी बात हो रही है.

दूसरी ओर नालंदा में सिपाही की मौत पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने हमेशा से बिहार सरकार को कहा है कि शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इंप्लिमेंटेशन में कहीं-कहीं गड़बड़ी है, उसको देखना चाहिए. पुलिस वाले भी बहुत दूध के धुले नहीं होते हैं.

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