संजय सिंह और तेज प्रताप के विवाद में सामने आईं मोनिका मनी, बोलीं- 'होटल के…'

बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह और तेज प्रताप के बीच दिल्ली के एक होटल में हुए 'चप्पल कांड' को लेकर विवाद जारी है. तेज प्रताप ने आरोप लगाया तो संजय सिंह ने 50 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया. इस बीच एक महिला सामने आई है जिसने पूरा खुलासा किया है.

महिला मोनिका मनी का कहना है कि होटल के कमरे में तेज प्रताप अपने दोस्त के साथ घुसे थे. अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था. मोनिका ने कहा कि उनके यह कहने पर कि अगर वे लोग बाहर नहीं जाएंगे तो होटल मैनेजमेंट को वे बुलाएंगी, इसके बाद ये लोग गए. मोनिका ने यह बातें अपने एक इंटरव्यू में कही है.

मोनिका ने कहा, "तेज प्रताप से पारिवारिक या क्लोज रिश्ता नहीं है. राजनैतिक रिश्ता है. हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी. दही-चूड़ा के मौके पर उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था."

'मुझे क्यों घसीटा जा रहा है?'

मोनिका ने एक सवाल पर कहा, "संजय सिंह और तेज प्रताप के बीच विवाद है, दोनों अगर अपनी अपनी जगह सही हैं, तो बीच में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है?"

पूछा गया कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि संजय सिंह ही दिल्ली में थे जो चप्पल खा कर आए हैं किसी होटल की महिला कर्मचारी के साथ. संजय सिंह ने मानहानि वाले नोटिस में आपका नाम लिखा है. इस पर मोनिका ने जवाब में कहा कि मुझे इस केस में घसीटने का मतलब है कि आप तेज प्रताप के साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं. अगर यह कहा जा रहा है कि मैं होटल में थी तो ऐसा नहीं है कि मैंने तेज प्रताप के साथ यात्रा की.

'मैं पहले से दिल्ली में थी…'

मोनिका ने कहा, "मेरा दिल्ली में आना जाना लगा रहता है. केस चल रहा है. मैं पहले से दिल्ली में थी. तेज प्रताप के छोटे भाई (तेजस्वी) के बेटे की बर्थडे पार्टी थी कुछ दिनों पहले… मैं उस पार्टी (जेजेडी) का हिस्सा थी तो बुलाने पर पार्टी में गई थी. वहां गई तो कुछ अभद्र घटना हुई… मुझे लगा कि मेरा वहां रहना ठीक नहीं है."

मोनिका ने कहा, "तेज प्रताप को कोई मैनिपुलेट कर दे तो वो हो जाते हैं. उनका अपना डिसिजन नहीं होता है. किसके कहने पर उन्होंने अभद्र घटना की हमारे साथ…?"

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मोनिका ने कहा, "तेज प्रताप के साथ कोई और भी थे उनका भोजपुरी बवाल का कार्यक्रम उस समय चल रहा है. मुझे ऑफर किया गया था इसमें काम करने के लिए लेकिन मैंने मना कर दिया था. साफ-साफ कहा था कि जो जेजेडी है हम उसके लिए काम कर रहे हैं. मेरा मूवी-सिनेमा में इंट्रेस्ट अभी नहीं है. उसके बाद वो तेज प्रताप के साथ मेरे कमरे में घुसने लगे. अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. मैंने कहा कि बाहर नहीं जाएंगे तो होटल मैनेजमेंट को बुलाएंगे. तब वे लोग गए."

मोनिका ने कहा कि वह अब किसी पार्टी में नहीं हैं. उन्हें जेजेडी से दोबारा फोन आया था, बुलाया गया था लेकिन वे नहीं गईं.

कौन हैं मोनिका मनी?

मोनिका मनी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं. 2017 में मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में सेकेंड रनरअप रही थीं. मिसेज बिहार का खिताब जीत चुकी हैं. मार्च 2026 में उन्होंने तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की सदस्यता ली थी.

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