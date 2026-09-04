राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'

यूपी के राम मंदिर में नए सीईओ जीतेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड एयर मार्शल) की नियुक्ति के बाद से सियासत तेज है. अलग-अलग दलों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब बांकीपुर से विधायक और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा बयान दिया है.

जीतेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किए जाने पर पीके ने कहा, "नए व्यक्ति को नियुक्त करने से मामला खत्म नहीं होने वाला. सरकार को यह बताना चाहिए कि देश के हिंदुओं के इतने बड़े आस्था के केंद्र राम मंदिर में चोरी-गबन का आरोप है… उसपर कार्रवाई होनी चाहिए."

प्रशांत किशोर ने यह बयान बिहार के गयाजी में दिया है. शिक्षक संवाद एवं नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने बीते गुरुवार को हिस्सा लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उक्त बयान दिया.

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जीडीपी पर प्रशांत किशोर क्या बोले?

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जीडीपी पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमने इस पर पहले भी बयान दिया है. पिछले कई वर्षों से सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले जीडीपी के आंकड़े को लेकर विशेषज्ञों के द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं. सरकार दावे कर रही है कि बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन लोगों को उनके जीवन में बेहतरी का प्रमाण नहीं मिल रहा है. लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, मजदूर, किसान, छात्रों को अपनी स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है.

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति तब सुधरेगी, जब बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरेगी. बिहार के समाज-सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है.

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