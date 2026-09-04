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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'

राम मंदिर के नए CEO पर प्रशांत किशोर, 'मामला खत्म नहीं…'

प्रशांत किशोर ने राम मंदिर में चोरी और गबन के मामले में कार्रवाई की मांग की है. गुरुवार को पीके मीडिया से बात कर रहे थे. वे बिहार के गयाजी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Sep 2026 11:31 AM (IST)
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यूपी के राम मंदिर में नए सीईओ जीतेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड एयर मार्शल) की नियुक्ति के बाद से सियासत तेज है. अलग-अलग दलों की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब बांकीपुर से विधायक और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बड़ा बयान दिया है. 

जीतेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किए जाने पर पीके ने कहा, "नए व्यक्ति को नियुक्त करने से मामला खत्म नहीं होने वाला. सरकार को यह बताना चाहिए कि देश के हिंदुओं के इतने बड़े आस्था के केंद्र राम मंदिर में चोरी-गबन का आरोप है… उसपर कार्रवाई होनी चाहिए."

प्रशांत किशोर ने यह बयान बिहार के गयाजी में दिया है. शिक्षक संवाद एवं नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने बीते गुरुवार को हिस्सा लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उक्त बयान दिया.

यह भी पढ़ें- 'वोट के समय तो जातियों में बंट जाते हैं...', बिहार के शिक्षकों पर बरसे प्रशांत किशोर

जीडीपी पर प्रशांत किशोर क्या बोले?

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने जीडीपी पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमने इस पर पहले भी बयान दिया है. पिछले कई वर्षों से सरकार की ओर से जारी किए जाने वाले जीडीपी के आंकड़े को लेकर विशेषज्ञों के द्वारा गंभीर सवाल उठाए गए हैं. सरकार दावे कर रही है कि बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन लोगों को उनके जीवन में बेहतरी का प्रमाण नहीं मिल रहा है. लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, मजदूर, किसान, छात्रों को अपनी स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है.

मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा और शिक्षकों की स्थिति पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति तब सुधरेगी, जब बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरेगी. बिहार के समाज-सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Sep 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor BIHAR NEWS Jeetendra Mishra
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