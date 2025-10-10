हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से प्रशांत किशोर मिलेंगे या नहीं? जन सुराज नेता ने साफ कर दी तस्वीर

Jyoti Singh to Meet Prashant Kishor: प्रशांत किशोर ने कहा कि वे ज्योति को नहीं जानते और उनसे मिलेंगे. उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाने जैसे व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार किया.

By : आर्यन आनंद | Updated at : 10 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह के पत्नी से विवादों के बीच बड़ी खबर आई है कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिल सकती हैं. ज्योति सिंह से होने वाली इस मुलाकात से पहले जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया आ गई है. उन्होंने कहा है, "मैं उनको (ज्योति सिंह को) नहीं जानता हूं. अभी मैं उनसे मिला भी नहीं हूं. मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है."

पवन सिंह के सामने चुनाव लड़वाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "किसी के व्यक्तिगत मामलों में मैं नहीं बोलता हूं. अगर वे मिलने आ रही हैं, तो मिल लेंगे. वे क्या कहना चाहती हैं, सुन लेंगे."

'न कभी नीतीश कुमार के लिए कुछ कहा और न ही लालू परिवार के लिए'- पीके

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की जन सुराज में एंट्री और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है, "मैंने ना ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर कुछ कहा और ना ही लालू परिवार के अंदर हो रहे पारिवारिक कलह पर. अभी भी कुछ नहीं कहूंगा."

पीके ने आगे कहा कि देखते हैं क्या होगा. जो भी बात होगी, मुलाकात के बाद वह मीडिया के सामने खुद रख दूंगा.

क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह के सामने मिलेगा टिकट?

अब यह सवाल खड़ा हो रहा कि अगर पवन सिंह आरा से चुनावी मैदान में उतर भी जाते हैं तो क्या ज्योति सिंह को जन सुराज आरा से टिकट देगी? इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया, "हम पर्दे के पीछे कोई डील नहीं करते हैं. आरा विधासभा से पहले ही हमने टिकट का घोषणा कर दी है. टिकट के नियम में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं. ज्योति सिंह के लिए कैसे गुंजाईश है? अगर गुंजाइश बनता तो हम बता देते." वहीं, पीके ने यह भी कहा कि टिकट को लेकर जो पार्टी का फार्मूला है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे.

Published at : 10 Oct 2025 02:02 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav Pawan Singh Jyoti Singh Jan Suraaj Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: लालू-राबड़ी आवास पर RJD विधायक का धरना, टिकट नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी!
Bihar Politics: लालू-राबड़ी आवास पर RJD विधायक का धरना, टिकट नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी!
Bihar Politics: मान गए Chirag Paswan? PM Modi का नाम लेते ही नरम पड़े तेवर, NDA में डील फाइनल!
Car Accident: बिलासपुर में पेड़ से टकराई CAR, आग का गोला बनी, दो युवक SAFE
Bihar Election: सीट बंटवारे को लेकर Chirag Paswan का बड़ा बयान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize 2025: ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
ट्रंप को नोबेल मिलेगा या नहीं! कौन करेगा फैसला, किसी को कैसे चुना जाता है, जानें प्रक्रिया
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
सीटों को लेकर RJD की बैठक शुरू, कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े, आज आरजेडी में शामिल होंगे राहुल शर्मा
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
साउथ सिनेमा
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को चुटकी में बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
3 परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखाते हैं हिंदी दर्शक हैं किंग, साउथ फिल्मों को बना देते हैं ब्लॉकबस्टर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
जनरल नॉलेज
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
कठ्ठा, हिस्सा और मंडी... जानें किसमें कितना होता है जमीन का हिस्सा?
नौकरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
विदेश में नौकरी दिला रही है यूपी सरकार, 1 लाख के ऊपर है सैलरी
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget