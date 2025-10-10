भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह के पत्नी से विवादों के बीच बड़ी खबर आई है कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिल सकती हैं. ज्योति सिंह से होने वाली इस मुलाकात से पहले जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया आ गई है. उन्होंने कहा है, "मैं उनको (ज्योति सिंह को) नहीं जानता हूं. अभी मैं उनसे मिला भी नहीं हूं. मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है."

पवन सिंह के सामने चुनाव लड़वाने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "किसी के व्यक्तिगत मामलों में मैं नहीं बोलता हूं. अगर वे मिलने आ रही हैं, तो मिल लेंगे. वे क्या कहना चाहती हैं, सुन लेंगे."

' न कभी नीतीश कुमार के लिए कुछ कहा और न ही लालू परिवार के लिए ' - पीके

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की जन सुराज में एंट्री और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा है, "मैंने ना ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक एंट्री पर कुछ कहा और ना ही लालू परिवार के अंदर हो रहे पारिवारिक कलह पर. अभी भी कुछ नहीं कहूंगा."

पीके ने आगे कहा कि देखते हैं क्या होगा. जो भी बात होगी, मुलाकात के बाद वह मीडिया के सामने खुद रख दूंगा.

क्या ज्योति सिंह को पवन सिंह के सामने मिलेगा टिकट ?

अब यह सवाल खड़ा हो रहा कि अगर पवन सिंह आरा से चुनावी मैदान में उतर भी जाते हैं तो क्या ज्योति सिंह को जन सुराज आरा से टिकट देगी? इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया, "हम पर्दे के पीछे कोई डील नहीं करते हैं. आरा विधासभा से पहले ही हमने टिकट का घोषणा कर दी है. टिकट के नियम में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं. ज्योति सिंह के लिए कैसे गुंजाईश है? अगर गुंजाइश बनता तो हम बता देते." वहीं, पीके ने यह भी कहा कि टिकट को लेकर जो पार्टी का फार्मूला है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे.