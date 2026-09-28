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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'

जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर प्रशांत किशोर, 'अगर कुछ गलत…'

जन सुराज की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है. कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर सवाल उठाया था. अब प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 28 Sep 2026 05:16 PM (IST)
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जन सुराज एमएलसी प्रत्याशी अनुज सिंह पर लगे आरोपों पर जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है. सोमवार को मीडिया से पीके ने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनकी बात को सच मानना ठीक नहीं है. उनको बोलने दीजिए और अगर आपके (मीडिया) पास कोई तथ्य है तो आप ये जान लीजिए कि जन सुराज में अगर किसी के खिलाफ कोई अपराधिक मामला हो तो उसके उम्मीदवार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है.

पीके ने कहा, "...वो दल के लिए कोई नए व्यक्ति नहीं हैं. अनुज जी नवादा से बजापता जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़े हैं. उससे पहले इन्होंने 10 वर्ष से ज्यादा कांग्रेस की राजनीति की है और वहां के बड़े शिक्षा से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति हैं… अगर कुछ गलत होगा तो नाम वापस लिया जाएगा."

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कांग्रेस ने उम्मीदवारों को लेकर उठाया था सवाल

बता दें कि जन सुराज की ओर से एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस ने हमला बोला था. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य ने ककहा था कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भू माफिया और हथियार तस्कर के रूप में भूषण कुमार झा को टिकट दिया गया है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थन से खड़े अनुज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. दोनों प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया था. अब प्रशांत किशोर ने इस पर जवाब दिया है.

जानकारी हो कि बिहार में एमएलसी की आठ सीटों पर चुनाव होना है. सभी आठ सीटों के लिए जन सुराज की ओर से कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है.

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चुनाव आयोग पर भी खूब बोले पीके

दूसरी ओर प्रशांत किशोर चुनाव आयोग पर भी खूब बोले. पीके ने कहा कि जन सुराज 2021 से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता आया है. चाहे वोटर लिस्ट, चुनाव की तारीख, आचार संहिता या चुनाव के दौरान पैसे बांटने का मामला, हर विषय में आयोग का फैसला सत्तारूढ़ दल के पक्ष में रहता है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 28 Sep 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Anuj Singh BIHAR NEWS MLC Election 2026
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