बांकीपुर क्यों हारी BJP? अनंत सिंह ने बताया, नीतीश कुमार का भी किया जिक्र

बिहार की राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बांकीपुर से बीजेपी की पावर खत्म हो गई है. 30 साल से बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और जन सुराज के प्रशांत किशोर यहां से विधायक बन गए हैं. यूं तो बीजेपी की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अब मोकामा विधायक अनंत सिंह ने एक बड़ी वजह अपनी ओर से भी बताई है.

अनंत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा देना NDA को भारी पड़ गया है. उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब एनडीए को महिलाओं का समर्थन मिलता था. जनता इस बात से दुखी है कि वह नीतीश कुमार को सीएम चुनकर लाई थी, लेकिन उनका भरोसा जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया गया.

Xप्लेन: क्या बांकीपुर विजय से प्रशांत किशोर को मिल गया 2027 की जीत का फॉर्मूला?

Patna, Bihar: On Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor winning the Bankipur Assembly bypoll, JD(U) MLA Anant Kumar Singh says, "...If Nitish Kumar had remained the Chief Minister, this would not have happened... The public is unhappy..." pic.twitter.com/VfGEQxJLQI — IANS (@ians_india) August 4, 2026

'सीएम रहते नीतीश तो यह हालत नहीं होती'

अनंत सिंह का कहना है कि जनता ही मालिक है, वो जिसको वोट देगी वही जीतेगा. जनता दुख में है कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं नीतीश कुमार को, बीच में ही हटा देते हैं. नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहते तो यह दुर्दशा नहीं होती. जनता इस बात से दुखी है.

बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि कुछ महीने पहले ही 202 सीटें जीतने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हार गए? इसपर अनंत सिंह बोले कि कुछ नहीं हुआ है. इतनी ही बात हुई है बस कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दिया गया. यह चीज जनता को पसंद नहीं है.

बीजेपी कर रही समीक्षा की बात

अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता 'हार की समीक्षा' करने की बात कह रहे हैं. विजय सिन्हा ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 6 महीने पहले ही 202 सीटें जीती गई थीं. इस बार क्या हुआ हम वजहों की तह तक जाएंगे.

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