बांकीपुर क्यों हारी BJP? अनंत सिंह ने बताया, नीतीश कुमार का भी किया जिक्र

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह ने नीतीश कुमार को बताया BJP की हार का सबसे बड़ा कारण? बोले- 'जनता दुखी है क्योंकि...'

अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को बताया BJP की हार का सबसे बड़ा कारण? बोले- 'जनता दुखी है क्योंकि...'

Bankipur By Election Results: अनंत सिंह का कहना है कि पटना की जनता इस बात से नाराज है कि वह नीतीश कुमार को सीएम चुनकर लाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा किसी और को दिया गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली बांकीपुर से बीजेपी की पावर खत्म हो गई है. 30 साल से बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और जन सुराज के प्रशांत किशोर यहां से विधायक बन गए हैं. यूं तो बीजेपी की हार के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन अब मोकामा विधायक अनंत सिंह ने एक बड़ी वजह अपनी ओर से भी बताई है.

अनंत सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को अचानक मुख्यमंत्री पद से हटा देना NDA को भारी पड़ गया है. उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तब एनडीए को महिलाओं का समर्थन मिलता था. जनता इस बात से दुखी है कि वह नीतीश कुमार को सीएम चुनकर लाई थी, लेकिन उनका भरोसा जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर किसी और को बैठा दिया गया. 

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'सीएम रहते नीतीश तो यह हालत नहीं होती'

अनंत सिंह का कहना है कि जनता ही मालिक है, वो जिसको वोट देगी वही जीतेगा. जनता दुख में है कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं नीतीश कुमार को, बीच में ही हटा देते हैं. नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहते तो यह दुर्दशा नहीं होती. जनता इस बात से दुखी है. 

बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि कुछ महीने पहले ही 202 सीटें जीतने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हार गए? इसपर अनंत सिंह बोले कि कुछ नहीं हुआ है. इतनी ही बात हुई है बस कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दिया गया. यह चीज जनता को पसंद नहीं है. 

बीजेपी कर रही समीक्षा की बात

अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेता 'हार की समीक्षा' करने की बात कह रहे हैं. विजय सिन्हा ने भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 6 महीने पहले ही 202 सीटें जीती गई थीं. इस बार क्या हुआ हम वजहों की तह तक जाएंगे. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 04 Aug 2026 12:01 PM (IST)
Tags :
Bankipur News Anant Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS
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