प्रशांत किशोर की जन सुराज ने जारी की पहली लिस्ट, करगहर से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को टिकट
Jan Suraaj Candidate List: प्रशांत किशोर की पार्टी ने गुरुवार (9 अक्टूबर) को पीसी की और बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी.
प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली लिस्ट में 51 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं. प्रशांत किशोर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है. करगहर सीट जहां से उनके लड़ने की चर्चा थी वहां से भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को उतारा गया है.
दरभंगा से आरके मिश्रा, गोपालगंज से प्रीति किन्नर, कुम्हरार से केसी सिन्हा, मांझी से वाई बी गिरी को टिकट दिया गया है. वाल्मीकिनगर से दीर्घ नारायण प्रसाद, पूर्णिया के अमौर अफरोज आलम, कटिहार के प्राणपुर से कुणाल निषाद, सुपौल से निर्मली रामप्रवेश कुमार यादव, सुरसंड से ऊषा किरण, लोरिया से सुनील कुमार को टिकट दिया गया है.
Jan Suraaj releases a list of 51 candidates for the upcoming Bihar Assembly elections. pic.twitter.com/QnZcKr1kcg— ANI (@ANI) October 9, 2025
