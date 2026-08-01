#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर? जानें

बांकीपुर: रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर? जानें

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी की शिकायत चुनाव आयोग से की है. एसएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर शनिवार (01 अगस्त) को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचे और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पिछले 3 दिनों में हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर शिकायत दर्ज कराई. प्रशांत किशोर की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद पटना SSP के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है.

मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, "हम लोग अपने सभी वरिष्ठ साथियों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिले हैं और उनको पिछले तीन दिनों में हुई पुलिसिया कार्रवाई के बारे में बताया है. पुलिस ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है. मतदाताओं को डराने और धमकाने का प्रयास हुआ है. जिस तरीके से पुलिस से मिलकर यहां आपराधिक तत्वों ने गुंडागर्दी की है, जिसे पूरे पटना, बांकीपुर और बिहार की जनता ने देखा है, उसके खिलाफ हमने पटना के एसएसपी के नाम से निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन दिया है."

दीपक प्रकाश पर RJD का हमला, 'इस्तीफा दें या उनको...'

चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

प्रशांत किशोर ने बताया कि "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि वह अभी तत्काल जांच के आदेश दे रहे हैं और नियमानुसार जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी. जो याचिका हम लोगों ने एसएसपी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के खिलाफ दी है, उसमें जो विशेष सबूत हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा विवरण है, वह निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है. कल (रविवार) सुबह 11 बजे प्रेस के माध्यम से हम लोग आपको भी वे सभी सबूत साझा करेंगे."

लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप

प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी भूमिका निभाई है. यहां लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है. मतदाताओं को डराया गया है. कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है. इन सभी विषयों की विस्तृत जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी गई है."

उन्होंने कहा कि शिकायत के समर्थन में सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं और अब आयोग की जांच के बाद आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जाएगा.

बिहार: कर्मचारी बोला- 50,000 घूस लगेगा, मंत्री ने फोन घुमाया- सस्पेंड करो

और पढ़ें
Published at : 01 Aug 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Patna SSP Election Commission PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर: रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर? जानें
बांकीपुर: रिजल्ट से पहले चुनाव आयोग क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर? जानें
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
बिहार
दीपक प्रकाश पर RJD का हमला, 'इस्तीफा दें या उनको...'
दीपक प्रकाश पर RJD का हमला, 'इस्तीफा दें या उनको...'
बिहार
बिहार: कर्मचारी बोला- 50,000 घूस लगेगा, मंत्री ने फोन घुमाया- सस्पेंड करो
बिहार: कर्मचारी बोला- 50,000 घूस लगेगा, मंत्री ने फोन घुमाया- सस्पेंड करो
Advertisement

वीडियोज

Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 3.30 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
एग्रीकल्चर
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget