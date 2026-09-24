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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसमस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'

समस्तीपुर की घटना पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'एनकाउंटर करने से...'

समस्तीपुर में लड़की से छेड़छाड़ की घटना पर प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया को लगता है कि इनकाउंटर करने से व्यवस्था आ सकती है, तो वो अभी तक हुआ नहीं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Sep 2026 08:13 PM (IST)
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जमुई के बाद समस्तीपुर में छेड़खानी की घटना को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है. अब इसे लेकर जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार को घेरा है. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस राज्य का मुखिया अनपढ़ और अपराधी होगा, वहां पर क्राइम मुक्त समाज की बात करना बेईमानी है. उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बिहार जैसे राज्य में DGP ही नहीं है.  

प्रशांत किशोर ने कहा, ''आप अपराध होने के बाद चाहे जो भी कार्रवाई करें, उससे क्राइम रुकने वाला नहीं है, चाहे आप गोली चलाइए, लोगों को फांसी पर लगाइए, यहां पर स्थिति जो है, वो भयावह है. राज्य के मुखिया को ऐसा लगता है कि एनकाउंटर करने से, गोली चलाने से बिहार में व्यवस्था आ सकती है, वो तो अभी तक हुआ नहीं है.

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सरकार फुल टाइम डीजीपी भी नहीं रख पा रही- प्रशांत किशोर

उन्होंने आरोप लगाया कि आपस की खींचतान का आलम यह है कि सरकार फुल टाइम डीजीपी भी नहीं रखी है. यह ललन सिंह और मुख्यमंत्री के बीच में तय होना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कमोबेश यही स्थिति हर जिले के एसपी और मुख्य पदों की ही है. जेडीयू और बीजेपी का नेतृत्व अपना वर्चस्व बनाने के चक्कर में अपने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने में लगे हुए हैं. 

'पुलिस अफसरों का टाइम शराब, बालू माफिया को डील करने में जा रहा'

उन्होंने ये भी कहा कि जो भी थाना है जिसके जिम्मे नीचे लॉ एंड ऑर्डर है, ज्यादातर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए पदाधिकारी उनका जो पूरा टाइम है वो शराब और बालू माफिया के साथ डील करने में उनको मैनेज करने में उनको पकड़ने में उनको छुड़ाने में लगा हुआ है. थानों का इफेक्टिव कंट्रोल सरकार के पदाधिकारियों के पास नहीं बल्कि निचले स्तर पर बालू और शराब जमीन माफिया से जुड़े हुए लोगों के हाथ में है.

मंत्री अशोक चौधरी और दिलीप जासवाल को PK ने घेरा

जब उनसे पूछा गया कि मंत्री अशोक चौधरी और दिलीप जासवाल का कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की इसमें भागीदारी है तभी ये रील वायरल हो रही है. अशोक चौधरी जी का कहना है कि विदेशों में भी होता है अमेरिका और इंग्लैंड जैसे राज्यों में भी ये घटना होती है. इस सवाल पर पीके ने कहा, ''अमेरिका और इंग्लैंड में कहां पर जमुई जैसी घटना होती है? अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, उनसे जरा पूछिए कि जरा वहां का वीडियो फुटेज हम लोग को भी दिखाइए कहां पर होता है.

उन्होंने कहा, ''हम लोगों ने तो आज तक नहीं देखा है कि किसी बच्ची को जिस तरह से उसके साथ विभत्स घटना जो हुई है जमुई में, नीट की छात्रा के साथ जो हुआ है. बेगूसराय की बच्ची पटना में होटल में थी, उसके पिताजी के सामने दो बजे रात में होटल से उसको खींचा जा रहा था. पटना में कल सरेआम अनिल यादव गोली मार दी गई. अशोक चौधरी को ज्यादा ज्ञान है, उनको पता होगा, वो बता सकते हैं.''

ज्ञानेश कुमार को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर

सीईसी ज्ञानेश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, ''पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है और कल इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी ने जो बताया है, वह शर्मसार करने वाली बात है और सीधा-सीधा यह दिख रहा है कि लोकतंत्र में जो भी व्यवस्था है, वह बीजेपी या सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है. उसके खिलाफ आपको जीतना है तो वही जीत सकता है जो कि जिसका 50 हजार का मार्जिन होगा तो 5,000 से जीतेगा. बाकी जो क्लोज कॉन्टेन्ट है वो तो सब सत्तारूढ़ दल के फेवर में ही जाना है.

प्रशांत किशोर ने स्नातक चुनाव को लेकर कहा कि लोगों को हर हालत में बदलाव के लिए जन सुराज को वोट देना चाहिए. अगर वो वोट देंगे तो बिहार में बदलाव की शुरुआत जो बांकीपुर से हुई है, वो कहानी आगे बढ़ेगी.

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 24 Sep 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
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