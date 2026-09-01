GDP पर बोले PM मोदी तो पप्पू यादव ने किया हमला, बोले- 'जो हालात…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 फीसद जीडीपी वृद्धि दर पर मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए देशवासियों को बधाई दी. पीएम मोदी ने लोगों से अभी सोना नहीं खरीदने की भी अपील की. पीएम मोदी की ओर से जीडीपी पर दिए गए बयान पर अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जीडीपी पर कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इस देश के 80-90 प्रतिशत लुटेरे नेताओं से हम परेशान हो चुके हैं. इनको GDP का कौन सा ग्रोथ दिखता है? पप्पू यादव ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए सरसों तेल, चीनी, दूथ, प्याज, टमाटर, चावल, इथेनॉल आदि की कीमतों का जिक्र किया.

'शेयर मार्केट नहीं दिखता…डॉलर नहीं दिख रहा'

पप्पू यादव ने कहा, "...जो हालात है वो सरकार को नहीं दिखता है. किसान सड़क पर हैं… आम आदमी आत्महत्या कर रहा है... शेयर मार्केट नहीं दिखता है… डॉलर दिख नहीं रहा है, रुपये की वैल्यू नहीं है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई… तो किस जीडीपी की बात कर रहे हैं?"

VIDEO | Patna: On 7.8 per cent GDP growth in first quarter, Purnea MP Pappu Yadav says, “We are fed up with the Prime Minister, the Chief Ministers, and 80–90 per cent of the looters and corrupt leaders of this country. What kind of GDP growth do they even see? Inflation is at… pic.twitter.com/DfsyD2HFAS — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

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उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी कितनी मार्केटिंग करिएगा? भारत के कर्ज की स्थिति बताएं… बेरोजगारी की स्थिति बताएं… ये सब आई वॉश (आंख में धूल झोंकना) है..."

राहुल गांधी लड़ने से नहीं डरते: पप्पू यादव

एक सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी शहीद के परिवार से हैं. वो मरने से नहीं डरते हैं. लड़ने से नहीं डरते हैं. वो इस देश की आर्थिक आजादी चाहते हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं. आम आदमी के न्याय की बात करते हैं. ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा. नेता से, रामायण से, कुरान से नहीं चलेगा. इस जन्म में आप राहुल गांधी को कहां से डराओगे?

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