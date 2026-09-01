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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारGDP पर बोले PM मोदी तो पप्पू यादव ने किया हमला, बोले- 'जो हालात…'

GDP पर बोले PM मोदी तो पप्पू यादव ने किया हमला, बोले- 'जो हालात…'

पीएम मोदी की ओर से जीडीपी को लेकर दिए गए बयान पर सांसद पप्पू यादव ने महंगाई का जिक्र करते हुए घेरा है. उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि ये सब आई वॉश है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 7.8 फीसद जीडीपी वृद्धि दर पर मंगलवार (01 सितंबर, 2026) को प्रतिक्रिया देते हुए देशवासियों को बधाई दी. पीएम मोदी ने लोगों से अभी सोना नहीं खरीदने की भी अपील की. पीएम मोदी की ओर से जीडीपी पर दिए गए बयान पर अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा है. 

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जीडीपी पर कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इस देश के 80-90 प्रतिशत लुटेरे नेताओं से हम परेशान हो चुके हैं. इनको GDP का कौन सा ग्रोथ दिखता है? पप्पू यादव ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए सरसों तेल, चीनी, दूथ, प्याज, टमाटर, चावल, इथेनॉल आदि की कीमतों का जिक्र किया. 

'शेयर मार्केट नहीं दिखता…डॉलर नहीं दिख रहा'

पप्पू यादव ने कहा, "...जो हालात है वो सरकार को नहीं दिखता है. किसान सड़क पर हैं… आम आदमी आत्महत्या कर रहा है... शेयर मार्केट नहीं दिखता है… डॉलर दिख नहीं रहा है, रुपये की वैल्यू नहीं है, आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई… तो किस जीडीपी की बात कर रहे हैं?"

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप ने संजय सिंह पर लगाए आरोप, अब BJP-कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया

उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी कितनी मार्केटिंग करिएगा? भारत के कर्ज की स्थिति बताएं… बेरोजगारी की स्थिति बताएं… ये सब आई वॉश (आंख में धूल झोंकना) है..."

राहुल गांधी लड़ने से नहीं डरते: पप्पू यादव

एक सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी शहीद के परिवार से हैं. वो मरने से नहीं डरते हैं. लड़ने से नहीं डरते हैं. वो इस देश की आर्थिक आजादी चाहते हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं. आम आदमी के न्याय की बात करते हैं. ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा. नेता से, रामायण से, कुरान से नहीं चलेगा. इस जन्म में आप राहुल गांधी को कहां से डराओगे?

यह भी पढ़ें- NEET पेपर लीक केस में संजीव मुखिया को बड़ी राहत, रिहाई का आदेश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Sep 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Pappu Yadav GDP PM Modi BIHAR NEWS
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