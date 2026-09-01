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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप ने संजय सिंह पर लगाए आरोप, अब BJP-कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया

तेज प्रताप ने संजय सिंह पर लगाए आरोप, अब BJP-कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया

जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव के आरोपों पर खुलकर बोलने से बीजेपी और कांग्रेस बच रही है. दोनों पार्टियों का मानना है कि बिना आधार व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 10:37 AM (IST)
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जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने चिराग पासवान की पार्टी के विधायक और सरकार में मंत्री संजय सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए हैं. आरोपों पर चिराग पासवान भी प्रतिक्रिया दे चुके हैं. इस बीच आज (मंगलवार) बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस पर रिएक्शन दिया है.

आरोपों पर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सैद्धांतिक और वैचारिक राजनीतिक लड़ाई लड़ती है. चरित्र हनन करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं. 

असित नाथ तिवारी ने आगे कहा, "संजय सिंह पर लगे आरोपों के ठोस प्रमाण जब तक हमारे पास नहीं होंगे तब तक हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे. जिस के पास प्रमाण है वह सार्वजनिक करे… उसको तब कांग्रेस अपना स्टैंड रखेगी."

बीजेपी ने दी व्यक्तिगत आरोपों से बचने की सलाह

इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने सलाह दी है. उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहिए. खासकर तब जब आप एक-दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं. 

बीजेपी नेता ने कहा कि अगर किसी के पास सबूत है तो सुसंगत धाराओं में शिकायत करे, सबूत दे, इससे जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो कानून के साथ समाज भी अपना काम करेगा. 

यह भी पढ़ें- बिहार-झारखंड में सोन को लेकर समझौता, किस राज्य को कितना पानी मिलेगा?

क्या है मामला?

बता दें JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव महुआ से संजय सिंह को खिलाफ पिछले साल विधानसभा चुनाव लड़े थे, हार गए थे. तेज प्रताप ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर मंत्री पर आरोप लगाया था कि उनके दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़े होटल में एक महिला कर्मचारी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया था. उसके साथ शोषण के प्रयास का भी आरोप तेज प्रताप ने लगाया था. दावा किया था कि मामले को दबाने और रफा-दफा करने के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपये का लेन-देन किया गया था. 

आरोपों के बाद संजय सिंह ने इसे झूठा और निराधार बताया है. उन्होंने तेज प्रताप यादव को 50 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है.

यह भी पढ़ें- बिहार शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन पर रोक, BPSC ने क्या कहा?

Published at : 01 Sep 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Tej Pratap Yadav BIHAR NEWS
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