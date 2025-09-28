एक्सप्लोरर
UNESCO की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होगा छठ महापर्व, पीएम मोदी भेजेंगे प्रस्ताव
बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है. छठ आस्था का पर्व है, प्रयास है कि छठ को भी UNESCO की सूची में शामिल किया जाए.
प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोगों से 'मन की बात' की. मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस बार प्रयास कर रहे हैं कि छठ महापर्व को भी UNESCO की सूची में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है, जो दीवाली के बाद आता है. इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "आज ये एक वैश्विक उत्सव बन रहा है. भारत सरकार छठ महापर्व को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है, जब छठ पूजा UNESCO की सूची में शामिल हो जाएगी, तो दुनिया के हर कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे."
मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दीवाली के बाद आता है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं... आज ये एक वैश्विक उत्सव बन रहा है, भारत सरकार छठ महापर्व को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक… pic.twitter.com/RSaYJnjK9k— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 28, 2025
वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है. छठ आस्था का पर्व है, इसे छठ महापर्व कहा जाता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने कोलकाता की दुर्गा पूजा को UNESCO की सूची में अंकित करने का काम किया है, इस बार प्रयास होगा कि छठ महापर्व को भी UNESCO की सूची में शामिल किया जाए."
क्या बोले सांसद रविशंकर प्रसाद?
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कहा, "यह हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है कि हमारे लोकप्रिय छठ पर्व को UNESCO की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है. हम सभी बिहारवासी अभिभूत हैं. प्रधानमंत्री का बहुत-बहुत अभिनंदन..."
