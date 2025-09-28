UNESCO की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होगा छठ महापर्व, पीएम मोदी भेजेंगे प्रस्ताव

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को लोगों से 'मन की बात' की. मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इस बार प्रयास कर रहे हैं कि छठ महापर्व को भी UNESCO की सूची में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि छठ पूजा एक ऐसा पावन पर्व है, जो दीवाली के बाद आता है. इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "आज ये एक वैश्विक उत्सव बन रहा है. भारत सरकार छठ महापर्व को UNESCO की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए प्रयासरत है, जब छठ पूजा UNESCO की सूची में शामिल हो जाएगी, तो दुनिया के हर कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकेंगे."