सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय विश्वामित्र सेना ने दशहरा पर्व के दौरान खुलेआम मीट और मछली की बिक्री पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है. संगठन के संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा जैसे महान पर्व देश और दुनिया भर में आस्था और परंपरा के साथ मनाए जाते हैं. ऐसे पवित्र अवसर पर बक्सर जैसे धार्मिक स्थल पर खुलेआम मीट की बिक्री होना सनातन संस्कृति का अपमान है.

राजकुमार चौबे ने जिला प्रशासन और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह उनकी सीधी नाकामी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई कर मीट की दुकानों को बंद नहीं किया, तो विश्वामित्र सेना सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल और घाटों के आसपास लोग पूजा-पाठ और स्नान करने आते हैं, ऐसे में वहां मीट बेचना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है.

मीट की दुकानें बंद नहीं हुईं तो कल होगा आंदोलन- राजकुमार चौबे

राजकुमार चौबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कल से मीट की दुकानें बंद नहीं हुईं तो विश्वामित्र सेना आंदोलन करेगी और किसी भी हद तक जाकर विरोध दर्ज कराएगी. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन को ऐसी दुकानों के लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे धार्मिक वातावरण और आस्था प्रभावित न हो.

सनातन उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रहे हम- चौबे

वहीं, मीडिया द्वारा सम्राट चौधरी के साथ उनकी वायरल फोटो और चुनावी टिकट की दावेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर चौबे ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि वे बक्सर की राजनीति नहीं बल्कि सनातन उत्थान और जिले के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना था कि एयरपोर्ट निर्माण, रामरेखा घाट और विश्वामित्र पार्क जैसी योजनाएं विश्वामित्र सेना की लगातार मांगों के बाद ही शुरू हुई हैं.

बक्सर को बिहार की धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित

राजकुमार चौबे ने कहा कि बक्सर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व काशी और वृंदावन से भी पुराना है, लेकिन यहां के नेताओं ने जिले को हमेशा ठगा है. चूंकि सांसद और विधायक अधिकतर बाहरी रहे हैं, इसलिए बक्सर को उसका उचित सम्मान नहीं मिल सका. उन्होंने दावा किया कि विश्वामित्र सेना का संकल्प है कि बक्सर को बिहार की धार्मिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा.