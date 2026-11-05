PM मोदी का बिहार दौरा फिक्स, CM सम्राट ने की बैठक, कुछ होने वाला है बड़ा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं. इसको लेकर एनडीए के नेता तैयारी में जुट गए हैं. आज (गुरुवार) मुख्यमंत्री आवास पर सीएम सम्राट चौधरी ने बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री का बिहार दौरा 21 नवंबर को है.

20 नवंबर को बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो रहा है. इसी मौके पर 21 नवंबर को प्रधानमंत्री बिहार आएंगे. सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई एनडीए बैठक में प्रधानमंत्री के बिहार दौरे की समीक्षा की गई. इसके अलावा 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' आंदोलन की भी समीक्षा की गई.

'बीजेपी-जेडीयू का गठबंधन फेविकोल की तरह मजबूत'

बैठक के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे की समीक्षा हुई है. इसके अलावा 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता भगाओ' आंदोलन की भी समीक्षा हुई है. एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा गठबंधन फेविकोल की जोड़ की तरह मजबूत है.

यह भी पढ़ें- हड़ताली राजस्व कर्मचारी और अमीनों को दिलीप जायसवाल ने दी चेतावनी, होगा एक्शन?

जेडीयू की ओर से क्या कहा गया?

उधर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार में मौजूद एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं. हम लोगों ने उनके बिहार दौरे की तैयारी की समीक्षा की है.

उमेश सिंह कुशवाहा ने भी संजय सरावगी की बातों को दोहराया. बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को फेविकोल वाला मजबूत जोड़ बताया. उन्होंने एमएलसी चुनाव के प्रदर्शन को लेकर कहा कि हमने हार के कारणों की समीक्षा पार्टी के अंदर की है. रणनीति का खुलासा हम मीडिया के सामने नहीं करेंगे.

यह भी पढ़ें- Exclusive: आखिर सम्राट चौधरी से क्यों मिले MLC राहुल राज? साफ की पूरी तस्वीर