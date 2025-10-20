बिहार चुनाव: ज्योति सिंह ने काराकाट से भरा नामांकन, हलफनामे में पति पवन सिंह का जिक्र नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया. ज्योति की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में कहीं भी उनके पति पवन सिंह का जिक्र नहीं है. काराकाट विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी.

बता दें, सोमवार (20 अक्टूबर) नामांकन का अंतिम दिन था. नामांकन कक्ष से बाहर आने पर ज्योति सिंह का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और नारे लगाते हुए उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया.

बता दें, ज्योति के नामांकन के बाद यहां का चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है. बिक्रमगंज स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशियों के बीच पूरे दिन गहमागहमी रही और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

जदयू और माले उम्मीदवार से कड़ा मुकाबला

ज्योति सिंह के मैदान में आने से काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया है. अब यहां त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन गए हैं. ज्योति सिंह का सीधा मुकाबला भाकपा माले के अरुण सिंह और जदयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह से होने वाला है.

वहीं जन सुराज के योगेन्द्र सिंह भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव होने के कारण ज्योति सिंह को पवन सिंह के प्रशंसकों और समर्थकों का व्यापक समर्थन मिल सकता है.

ज्योति ने जनता के सहयोग को बताया सबसे बड़ी ताकत

विक्रमगंज के तेंदुनी चौक डुमरांव रोड स्थित काली मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद ज्योति सिंह अपने काफिले के साथ नामांकन स्थल के लिए रवाना हुईं. करीब दो बजे उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'काराकाट की देवतुल्य जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से आज मैंने नामांकन दाखिल किया है.'

ज्योति ने कहा, 'यह कदम जनता की उम्मीदों और विश्वास की आवाज है.' उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और सभी के साथ मिलकर काराकाट विधानसभा में नए परिवर्तन की शुरुआत की जाएगी.