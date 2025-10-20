हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: ज्योति सिंह ने काराकाट से भरा नामांकन, हलफनामे में पति पवन सिंह का जिक्र नहीं

बिहार चुनाव: ज्योति सिंह ने काराकाट से भरा नामांकन, हलफनामे में पति पवन सिंह का जिक्र नहीं

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट विधानसभा से पर्चा भर दिया है. चुनावी हलफनामे ने पति का कहीं जिक्र नहीं किया है.

By : रंजन सिंह राजपूत | Updated at : 20 Oct 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया. ज्योति की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे में कहीं भी उनके पति पवन सिंह का जिक्र नहीं है. काराकाट विधानसभा में 11 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग होगी. 

बता दें, सोमवार (20 अक्टूबर) नामांकन का अंतिम दिन था. नामांकन कक्ष से बाहर आने पर ज्योति सिंह का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और नारे लगाते हुए उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया.

बता दें, ज्योति के नामांकन के बाद यहां का चुनाव दिलचस्प मोड़ ले चुका है. बिक्रमगंज स्थित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशियों के बीच पूरे दिन गहमागहमी रही और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 

जदयू और माले उम्मीदवार से कड़ा मुकाबला

ज्योति सिंह के मैदान में आने से काराकाट विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला दिलचस्प हो गया है. अब यहां त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बन गए हैं. ज्योति सिंह का सीधा मुकाबला भाकपा माले के अरुण सिंह और जदयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह से होने वाला है. 

वहीं जन सुराज के योगेन्द्र सिंह भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ाव होने के कारण ज्योति सिंह को पवन सिंह के प्रशंसकों और समर्थकों का व्यापक समर्थन मिल सकता है.

ज्योति ने जनता के सहयोग को बताया सबसे बड़ी ताकत

विक्रमगंज के तेंदुनी चौक डुमरांव रोड स्थित काली मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद ज्योति सिंह अपने काफिले के साथ नामांकन स्थल के लिए रवाना हुईं. करीब दो बजे उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 'काराकाट की देवतुल्य जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से आज मैंने नामांकन दाखिल किया है.'

ज्योति ने कहा, 'यह कदम जनता की उम्मीदों और विश्वास की आवाज है.' उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और सभी के साथ मिलकर काराकाट विधानसभा में नए परिवर्तन की शुरुआत की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget