हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: खेसारी लाल यादव के 'पागल' वाले बयान पर पावरस्टार का पलटवार, पवन सिंह ने क्या कहा?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार के कटिहार में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी.

By : निरंजन सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने छपरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है. हालांकि शुरू से खेसारी लाल यादव ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो सुर्खियों में हैं. खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी आदि का नाम लिए बिना शनिवार (08 नवंबर, 2025) को मीडिया से कहा कि आप बड़े हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि चार दिन के अंदर इन (एनडीए नेताओं) सबको पागल घोषित करवा दूंगा. उनके इस बयान पर पावरस्टार पवन सिंह की प्रतिक्रिया आई है.

शनिवार को बिहार के कटिहार में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया दी. पवन सिंह ने मीडिया से कहा, "हम यही कहेंगे कि वो खुद पागल हो चुके हैं… वो दूसरे को पागल क्या बनाएंगे." 

हम लोग मर्यादा में रहते हैं: पवन सिंह

इस सवाल पर कि वो (खेसारी लाल यादव) तुम-ताम पर उतर आए हैं, इस पर पवन सिंह ने कहा कि जाने दीजिए उतरने दीजिए. हम नहीं उतर सकते हैं. हम लोग मर्यादा में रहते हैं. पत्रकारों ने पूछा कि खेसारी लाल के घर (मुंबई स्थित) पर बुलडोजर चलने वाला है इस पर पावरस्टार ने कहा कि उनके घर पर लीगल या अनलीगल क्या मामला है, इसके बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं? पूछा गया कि खेसारी कह रहे हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं हम विकास की राजनीति करने आए हैं. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "हमको पूजा-पाठ भी करना है और विकास का भी काम करना है."

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत छपरा में 6 नवंबर को मतदान हो चुका है. एक तरफ एनडीए के नेता खेसारी लाल यादव पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर वह भी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. खेसारी ने कहा है कि धर्म जरूरी है लेकिन शिक्षा और अस्पताल भी जरूरी है. 

Published at : 08 Nov 2025 06:20 PM (IST)
