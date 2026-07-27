#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर सभा में क्यों भड़के मनोज तिवारी? मंच से पुलिस को लगा दी फटकार

बांकीपुर सभा में क्यों भड़के मनोज तिवारी? मंच से पुलिस को लगा दी फटकार

Bankipur By Election: बांकीपुर उपचुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी एक युवक पर भड़क गए. उन्होंने मंच से पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 27 Jul 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह चुनावी सभा के दौरान एक युवक की हरकत पर नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. भाषण के बीच ही उन्होंने पुलिस से हस्तक्षेप करने की अपील की और सभा में दिक्कत डालने वालों पर कार्रवाई की बात कही. 

वायरल वीडियो के अनुसार, मनोज तिवारी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर भीड़ में मौजूद ब्लू टी-शर्ट पहने एक युवक पर पड़ी. उन्होंने मंच से ही युवक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वह वहां किस उद्देश्य से आया है और कहा कि यदि उसे किसी अन्य दल का प्रचार करना है तो वह वहां जाकर करे, सभा में व्यवधान न डाले. मनोज तिवारी ने मंच से कहा कि किसी की सभा में आकर व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन सभी को करना चाहिए.

CJP की सरकार से डील फेल! RJD-कांग्रेस भड़की, 'जेपी नड्डा जी ने…'

पुलिस से की कार्रवाई की मांग

घटना के दौरान सांसद ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सभा में बाधा डाल रहा है तो पुलिस को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए. उन्होंने पुलिस से उस युवक की पहचान कर उससे पूछताछ करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही.
मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

सभा का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग मनोज तिवारी के रुख का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी माहौल में बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं.हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

सिवान प्रोटेस्ट में AK47 चलाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई राउंड किए थे फायर

उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार अभियान

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. भाजपा अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है. इसी क्रम में मनोज तिवारी भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव के दौरान नेताओं की सभाओं में भीड़, विरोध और राजनीतिक नारेबाजी जैसी घटनाएं चुनावी माहौल को और गर्मा देती हैं. फिलहाल वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है.

Published at : 27 Jul 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bankipur By Election  patna News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर सभा में क्यों भड़के मनोज तिवारी? मंच से पुलिस को लगा दी फटकार
बांकीपुर सभा में क्यों भड़के मनोज तिवारी? मंच से पुलिस को लगा दी फटकार
बिहार
CJP की सरकार से डील फेल! RJD-कांग्रेस भड़की, 'जेपी नड्डा जी ने…'
CJP की सरकार से डील फेल! RJD-कांग्रेस भड़की, 'जेपी नड्डा जी ने…'
बिहार
बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP की दो टूक, 'भरोसे को…'
बिहार में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर CJP की दो टूक, 'भरोसे को…'
बिहार
सिवान प्रोटेस्ट में AK47 चलाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई राउंड किए थे फायर
सिवान प्रोटेस्ट में AK47 चलाने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड, कई राउंड किए थे फायर
Advertisement

वीडियोज

Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
दिल्ली NCR
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget