बांकीपुर सभा में क्यों भड़के मनोज तिवारी? मंच से पुलिस को लगा दी फटकार

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह चुनावी सभा के दौरान एक युवक की हरकत पर नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं. भाषण के बीच ही उन्होंने पुलिस से हस्तक्षेप करने की अपील की और सभा में दिक्कत डालने वालों पर कार्रवाई की बात कही.

वायरल वीडियो के अनुसार, मनोज तिवारी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर भीड़ में मौजूद ब्लू टी-शर्ट पहने एक युवक पर पड़ी. उन्होंने मंच से ही युवक की ओर इशारा करते हुए पूछा कि वह वहां किस उद्देश्य से आया है और कहा कि यदि उसे किसी अन्य दल का प्रचार करना है तो वह वहां जाकर करे, सभा में व्यवधान न डाले. मनोज तिवारी ने मंच से कहा कि किसी की सभा में आकर व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन सभी को करना चाहिए.

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पुलिस से की कार्रवाई की मांग

घटना के दौरान सांसद ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर सभा में बाधा डाल रहा है तो पुलिस को मूकदर्शक नहीं बने रहना चाहिए. उन्होंने पुलिस से उस युवक की पहचान कर उससे पूछताछ करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही.

मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

सभा का यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग मनोज तिवारी के रुख का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे चुनावी माहौल में बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं.हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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उपचुनाव में तेज हुआ प्रचार अभियान

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. भाजपा अपनी सीट बरकरार रखने के लिए वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार रही है. इसी क्रम में मनोज तिवारी भी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव के दौरान नेताओं की सभाओं में भीड़, विरोध और राजनीतिक नारेबाजी जैसी घटनाएं चुनावी माहौल को और गर्मा देती हैं. फिलहाल वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है.