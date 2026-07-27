तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर उनके वकील का बड़ा दावा, 'FIR से पहले ही...'

बिहार में जेजेडी (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. सोमवार (27 जुलाई, 2026) को उनकी वकील निशा सिंह ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़ा दावा किया.

निशा सिंह ने कहा कि तेज प्रताप को एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था. उन्होंने कहा कि अदालत में जल्द ही जमानत याचिका दाखिल की जा रही है और मेडिकल आधार पर भी राहत की मांग की गई है.

वकील निशा सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिनमें सबसे गंभीर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या के प्रयास) का आरोप शामिल है. उनका दावा है कि गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने से पहले की गई, जो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से नहीं है. उन्होंने कहा कि एफआईआर जल्दबाजी में दर्ज की गई और उस समय कथित पीड़ित की चोट संबंधी कोई मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी.

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जमानत याचिका होगी दाखिल

निशा सिंह के मुताबिक, बचाव पक्ष जल्द ही अदालत में जमानत याचिका दाखिल करेगा. उनका कहना है कि गिरफ्तारी और एफआईआर की प्रक्रिया में गंभीर कानूनी खामियां हैं, जिन्हें अदालत के समक्ष रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और इसी आधार पर न्यायालय से राहत की मांग की जाएगी.

स्वास्थ्य का भी उठाया मुद्दा

दूसरी ओर यह भी बताया कि तेज प्रताप यादव कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज समेत अन्य बीमारियां हैं. इसी को देखते हुए उनकी ओर से एक अलग याचिका दायर की गई है, जिसमें उचित चिकित्सा सुविधा और लगातार मेडिकल निगरानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है.

अब अदालत पर टिकी निगाहें

तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी के बाद मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है. फिलहाल आरोपों की सत्यता और गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही साफ होगा. वहीं, पुलिस या जांच एजेंसी की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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