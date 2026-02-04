पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा बीते मंगलवार (03 फरवरी, 2026) इसके साथ ही तारीख भी सामने आ गई है. इस बार पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव 28 फरवरी को होगा. पहले सुबह 9:00 से 3:00 बजे तक मतदान होते थे लेकिन इस बार समय में बदलाव किया गया है. इस बार सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक मतदान होगा.

चुनाव के बाद 28 फरवरी को ही शाम 4:30 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. देर रात्रि तक रिजल्ट जारी हो जाएगा. इस घोषणा के साथ ही सत्र 2024-25 के निर्वाचित छात्र संघ (PUSU) को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद कल मंगलवार (03 फरवरी) को अधिसूचना जारी कर दी गई.

छह पदों के लिए होगा चुनाव

छात्र संघ चुनाव 6 पदों के लिए होगा लेकिन पांच प्रमुख पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी. इन पदों के साथ काउंसिल सदस्यों के लिए भी मतदान होगा. छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म 11 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा. नॉमिनेशन फॉर्म के लिए 50 रुपये देने होंगे.

अधिसूचना के अनुसार, नॉमिनेशन फॉर्म 11, 12, 13 और 14 फरवरी को मिलेगा. इसके बाद 16, 17 और 18 फरवरी को जमा होगा. 19 फरवरी को नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी. कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी. चुनाव की अधिसूचना के बाद यानी बीते मंगलवार से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है. छह फरवरी को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रथम मतदाता सूची अपलोड होगी. इसके बाद 10 फरवरी को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

चुनाव में मतदान के लिए कुल 14 बूथ बनाए जाएंगे. हर बूथ पर 6 बैलेट बॉक्स होंगे. 6 पदों के लिए बैलेट बॉक्स पर अलग-अलग रंग का पेपर अलग-अलग पदों के नाम के साथ चिपका होगा.

2025 के चुनाव पर एक नजर डालें

बता दें कि पिछले साल (2025) 29 मार्च को पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव हुआ था. कुल 19,059 छात्र मतदाता थे, परंतु 45% मतदान हुआ था. 29 मार्च की देर रात रिजल्ट जारी हो गया था. एबीवीपी की उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी अध्यक्ष पद पर 596 मतों से जीती थीं. उन्हें कुल 3524 मत प्राप्त हुए थे. अध्यक्ष पद पर पहली बार महिला उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा था. दूसरे नंबर पर एनएसयूआई के मनोरंजन राजा रहे थे. उन्हें 2928 वोट आए थे. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार की उपाध्यक्ष पद पर जीत हुई थी. महासचिव के पद से निर्दलीय सलोनी राज जीती थीं. एनएसयूआई के रोहन सिंह संयुक्त सचिव और एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव ने कोषाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी.