पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: नामांकन का समय समाप्त, किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने भरा पर्चा?

पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है. स्क्रूटनी बाकी है. 21 फरवरी को उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी होगी. नामांकन के लिए 16 फरवरी से 18 फरवरी तक का समय था. बीते बुधवार को अंतिम दिन काफी संख्या में उम्मीदवारों ने पर्चा भरा. सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिए कुल 51 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है. वहीं काउंसलर के 22 पदों के लिए 54 उम्मीदवार ने नामांकन किया है.

अध्यक्ष के लिए 16, उपाध्यक्ष के लिए 9 का नामांकन

सेंट्रल पैनल के जो मुख्य पद हैं उसके लिए छात्रों के बीच काफी गहमागहमी रहती है. इसके लिए 51 नामांकन हुए हैं और सबसे अधिक 16 नामांकन अध्यक्ष पद के लिए हुआ है. वहीं उपाध्यक्ष के लिए 9, महासचिव के लिए 9, संयुक्त सचिव के लिए 8 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है.

काउंसलर के 22 पद हैं और इसके लिए 54 उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है. सबसे अधिक पटना वीमेंस कॉलेज से 8, बीएन कॉलेज से 5, पटना साइंस कॉलेज से 4, पटना लॉ कॉलेज से 4,पटना कॉलेज से 4, मगध महिला कॉलेज से 4, वाणिज्य महाविद्यालय से 4, कला-शिल्प महाविद्यालय से 4, वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से एक और पटना ट्रेनिंग कॉलेज से एक उम्मीदवार है. विषय वार संकाय से 4, विज्ञान संकाय से 3, शिक्षा से 2 और समाज विज्ञान से 6 उम्मीदवार हैं.

कॉलेजों में चुनाव-प्रचार हुआ तेज

स्क्रूटनी के बाद फाइनल लिस्ट जारी होगी लेकिन नामांकन के बाद ही कॉलेजों में चुनाव-प्रचार का अभियान तेज हो चुका है. नामांकन करने के साथ ही प्रत्याशियों ने जीत की तैयारी शुरू कर दी है. पर्चा बांटने से लेकर अन्य काम में जुट गए हैं. विश्वविद्यालय की ओर से चुनाव में खर्च करने के लिए अधिकतम राशि की सीमा 5000 रखी गई है.

बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 28 फरवरी को होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शंकर कुमार ने बताया कि आज (19 फरवरी) नामांकन फॉर्म की जांच स्क्रूटनी समिति द्वारा की जाएगी. स्क्रूटनी के बाद स्वीकृत व अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी. 20 फरवरी को दोपहर एक बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र को 21 फरवरी तक वापस ले सकते हैं.

