ठंड के बीच पटना में 11 तो बांका में 12 जनवरी तक स्कूल बंद, जानिए 8वीं कक्षा से ऊपर की टाइमिंग

बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण तापमान लगातार कम हो रहा है. इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसके मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी ने एक बार फिर 8वीं कक्षा तक के स्कूल को 11 जनवरी तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है.

गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने निर्देश जारी किया. पत्र में लिखा गया है, "पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-11.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूं."

आगे लिखा गया है, "वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे. प्री बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा." यह आदेश पटना जिले में दिनांक 09.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 11.01.2026 तक प्रभावी रहेगा.

बांका में 12 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद

पटना के अलावा उधर बांका के जिलाधिकारी ने भी स्कूल बंद करने को लेकर आदेश जारी किया है. डीएम नवदीप शुक्ला ने गुरुवार को आदेश पत्र जारी करते हुए कहा कि बांका जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-12.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूं." यह आदेश 09.01.2026 से लागू होगा और 12.01.2026 तक प्रभावी रहेगा. आठवीं से ऊपर तक की कक्षाएं 10.30 बजे से 3.30 बजे तक चलेंगी.

जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि मौसम विभाग के अनुसार, बांका जिले में अधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह-शाम में कम तापमान एवं घना कोहरा छाए रहने के कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

