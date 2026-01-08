हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारठंड के बीच पटना में 11 तो बांका में 12 जनवरी तक स्कूल बंद, जानिए 8वीं कक्षा से ऊपर की टाइमिंग

ठंड के बीच पटना में 11 तो बांका में 12 जनवरी तक स्कूल बंद, जानिए 8वीं कक्षा से ऊपर की टाइमिंग

Bihar School Closed: विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को आदेश से मुक्त रखा गया है. बिहार में कड़ाके की ठंड के चलते पटना और बांका के डीएम ने निर्देश जारी किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 08 Jan 2026 02:15 PM (IST)
बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण तापमान लगातार कम हो रहा है. इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसके मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी ने एक बार फिर 8वीं कक्षा तक के स्कूल को 11 जनवरी तक के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है.

गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने निर्देश जारी किया. पत्र में लिखा गया है, "पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-11.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूं."  

आगे लिखा गया है, "वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती हैं. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया जाता है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे. प्री बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा." यह आदेश पटना जिले में दिनांक 09.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 11.01.2026 तक प्रभावी रहेगा.

बांका में 12 जनवरी तक के लिए स्कूल बंद

पटना के अलावा उधर बांका के जिलाधिकारी ने भी स्कूल बंद करने को लेकर आदेश जारी किया है. डीएम नवदीप शुक्ला ने गुरुवार को आदेश पत्र जारी करते हुए कहा कि बांका जिले के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-12.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूं."  यह आदेश 09.01.2026 से लागू होगा और 12.01.2026 तक प्रभावी रहेगा. आठवीं से ऊपर तक की कक्षाएं 10.30 बजे से 3.30 बजे तक चलेंगी.

जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने अपने पत्र में कहा है कि मौसम विभाग के अनुसार, बांका जिले में अधिक ठंड और विशेष रूप से सुबह-शाम में कम तापमान एवं घना कोहरा छाए रहने के कारण छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

यह भी पढ़ें- Bihar Weather: बिहार के मौसम का ताजा अपडेट, गयाजी में 4.1 डिग्री तक लुढ़का पारा, जानें अपने शहर का हाल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 08 Jan 2026 01:54 PM (IST)
Banka Patna Bihar School Closed BIHAR NEWS
