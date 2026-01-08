बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है. आज (गुरुवार) बिहार के गयाजी में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री तक लुढ़क गया. इससे इस साल का रिकॉर्ड टूट गया है. मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह राज्य के सभी जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान दर्ज किया गया. वहीं 16 जिलों में 8 डिग्री से नीचे तापमान रहा है.

दूसरे नंबर पर भागलपुर का सबौर रहा जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. तीसरे नंबर पर सासाराम का बिक्रमगंज रहा. यहां का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा छपरा, राजगीर, अरवल और सासाराम के डेहरी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा.

बिहार में अभी और गिरेगा तापमान

राजधानी पटना में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में अभी तापमान और गिरेगा. बीते बुधवार को ज्यादातर जिलों में तापमान तीन से चार डिग्री तक गिरा. सबसे अधिक तापमान मोतिहारी में 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे कम दिन का तापमान फारबिसगंज में 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा. पटना में 3 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया.

पटना में दिन के 11 बजे के बाद धूप का दर्शन हो रहा है लेकिन सर्द पछुआ हवा के कारण ठंड से राहत नहीं मिल रही है. मौसम विभाग के अनुसार अभी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और बर्फीली पछुआ हवा का प्रवाह बिहार में 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है.

घना कुहासा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

दूसरी ओर मौसम विभाग की ओर से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के अधिसंख्य जिलों में बहुत घना कुहासा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया. इसमें गयाजी, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल रहा. यह ऑरेंज अलर्ट आज सुबह के 11 बजे तक प्रभावी रहा.

