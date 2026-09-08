Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में आरक्षण को लेकर हंगामा! प्रदर्शनकारियों-पुलिस में झड़प

पटना में आरक्षण को लेकर हंगामा! प्रदर्शनकारियों-पुलिस में झड़प

पटना में 65% आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' मार्च निकाला गया. गांधी मैदान से निकले प्रदर्शनकारियों को जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोककर हिरासत में लिया.

Written By : एबीपी बिहार डेस्क, पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 08 Sep 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार को पटना में 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' आंदोलन का आयोजन किया गया. 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न दलित संगठनों से जुड़े लोग गांधी मैदान से लोक भवन तक मार्च निकालने पहुंचे. हालांकि पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोक दिया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

प्रदर्शनकारियों ने गांधी मैदान के गेट नंबर 10 से मार्च शुरू किया. उनके हाथों में डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी के पोस्टर थे. पोस्टरों पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करने समेत विभिन्न मांगें लिखी थीं. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की.

यह भी पढ़ें- 'बिहार टॉप-10 में क्यों नहीं?', तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर हमला

जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका

मार्च गांधी मैदान से आगे बढ़कर लोक भवन की ओर जा रहा था. जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. इसके बाद पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया.

65 फीसद आरक्षण समेत कई मांगें

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करना है. इसके अलावा न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में एससी-एसटी आरक्षण लागू करने, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करने और आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने की मांग की गई.

डाकबंगला पर भी भारी पुलिस बल तैनात

आंदोलन को देखते हुए पटना पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई. डाकबंगला चौराहे पर 23 थानेदार, 9 एएसपी-डीएसपी समेत करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी. समिति के संयोजक अमर आजाद ने कहा कि देश में दलित और आदिवासी समाज के साथ जाति के आधार पर अत्याचार की घटनाएं अब भी हो रही हैं.

उन्होंने दावा किया कि दलित समुदाय से आने वाले आईएएस-आईपीएस अधिकारी भी जातिगत पहचान के कारण प्रताड़ना का सामना करते हैं. प्रदर्शन के दौरान 'जो दलितों से टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा' जैसे नारे भी लगाए गए.

यह भी पढ़ें- बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'

Published at : 08 Sep 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
620 करोड़ का चंदा विवादः अनामिका बोलीं- 'मुझे फंसाया जा रहा'
620 करोड़ का चंदा विवादः अनामिका बोलीं- 'मुझे फंसाया जा रहा'
बिहार
'बिहार टॉप-10 में क्यों नहीं?', तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर हमला
'बिहार टॉप-10 में क्यों नहीं?', तेजस्वी का डबल इंजन सरकार पर हमला
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार
बक्सर दुष्कर्म कांड: SIT की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार
बक्सर दुष्कर्म कांड: SIT की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget