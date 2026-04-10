पटना: TRE 4 नोटिफिकेशन में देरी पर छात्रों का फूटा गुस्सा, भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी

पटना में TRE 4 विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं. करीब दो साल से TRE 4 परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने इकट्ठा होकर बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में TRE 4 परीक्षा का जिक्र तो किया गया, लेकिन अब तक इसकी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस और नाराजगी बढ़ती जा रही है.

CM ने परीक्षा जल्द कराने का आश्वासन दिया, लेकिन...

प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने पहले परीक्षा जल्द कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उसमें देरी हो रही है. उनका यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं. छात्र नेता दिलीप ने सवाल उठाते हुए कहा कि नोटिफिकेशन जारी करने में आखिर दिक्कत क्या है, जबकि पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और उनमें अगर कोई त्रुटि होती है तो बाद में संशोधन कर लिया जाता है.

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'पिता नहीं हैं और मां ने कर्ज लेकर पढ़ाया है'

आंदोलन में शामिल एक महिला अभ्यर्थी ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उनके पिता नहीं हैं और उनकी मां ने कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाया है. परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, लेकिन परीक्षा में लगातार हो रही देरी के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द ही TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के बावजूद वे बेरोजगार बने हुए हैं.