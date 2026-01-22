जहानाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या के मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. इस गंभीर घटना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी नेता हुलास पांडे, मंत्री संजय पासवान सहित जहानाबाद जिले के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे.

लोजपा-आर नेताओं ने गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान इस मामले में जल्द कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई- हुलास पांडे

मुलाकात के बाद पार्टी नेता हुलास पांडे ने बयान देते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जहानाबाद की पूरी स्थिति से अवगत करा दिया गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जांच की खुद वरिष्ठ अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी.

हुलास पांडे ने कहा कि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों न हो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी.

पीड़ित परिवार के साथ खड़े है लोजपा नेता- पांडे

उन्होंने आगे बताया कि सरकार की पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए. हुलास पांडे ने कहा कि बहुत जल्द जांच रिपोर्ट सामने आएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले लोजपा (रामविलास) के नेताओं ने पीड़ित छात्रा के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी और न्याय दिलाने का भरोसा दिया था. पार्टी ने कहा है कि वह इस मामले में लगातार नजर बनाए रखेगी और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी.

