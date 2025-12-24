हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNew Year 2026: क्रिसमस और नए साल के लिए पटना रेडी, इको पार्क से लेकर म्यूजियम तक क्या है तैयारी?

Happy New Year 2026: बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम में दो-दो टिकट काउंटर बढ़ा दिए गए हैं. उधर इको पार्क में एक जनवरी के दिन टिकट का दाम बढ़ा रहेगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 24 Dec 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटना तैयार हो गया है. लोग और बच्चे आनंद ले सकें इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है. क्रिसमस को लेकर शहर के सभी चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट, क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज के कटआउट से चर्च परिसर जगमगा रहे हैं. क्रिसमस के लिए चर्चों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. सभी प्रमुख चर्चों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है. 

दूसरी ओर शहर का सबसे बड़ा और लोकप्रिय पार्क राजधानी वाटिका (इको पार्क) भी क्रिसमस और नववर्ष के स्वागत के लिए रेडी है. पार्क को विशेष लाइटिंग और सजावट से और भी आकर्षक बनाया गया है. क्रिसमस के अवसर पर यहां शिकारा की विशेष व्यवस्था की गई है, जो पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है. नए साल का जश्न मनाने आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए अन्य गतिविधियों की भी तैयारी की गई है.

इको पार्क में एंट्री के लिए क्या है टिकट का दाम?

इको पार्क प्रशासन की ओर से बताया गया कि एक जनवरी को बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रवेश टिकट के शुल्क में वृद्धि की गई है. इस दिन वयस्कों के लिए टिकट शुल्क 50 रुपये और बच्चों के लिए 25 रुपये निर्धारित किया गया है. इसके बदले आगंतुकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाएगा.

मनोरंजन के साथ अन्य रोचक गतिविधियों की भी व्यवस्था की गई है. इको पार्क में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क में झूलों की व्यवस्था है, जबकि युवाओं के लिए एडवेंचर पार्क में रॉक क्लाइंबिंग, जिपलाइन, साइकिलिंग सहित कई रोमांचक गतिविधियां उपलब्ध हैं.

बिहार और पटना संग्रहालय भी जा सकते हैं घूमने

इको पार्क के अलावा आप नए साल पर बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय जाकर भी घूम सकते हैं. क्रिसमस और नए साल को देखते हुए तैयारियां की गई हैं. बिहार संग्रहालय के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले वर्ष क्रिसमस के मौके पर लगभग 6000 लोग आए थे. उम्मीद है कि इस बार भी उतनी ही या उससे अधिक भीड़ होगी. इसको देखते हुए बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम में दो-दो टिकट काउंटर बढ़ा दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि भीड़ को काबू करने के लिए शत प्रतिशत पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा.

कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने कहा कि क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटना शहर में उत्सव, संस्कृति और सौहार्द का सुंदर वातावरण बना है. राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों एवं नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आनंददायक माहौल उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 24 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Patna BIHAR NEWS New Year 2026 Happy New Year 2026
