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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?

नीरज कुमार के समर्थन में जुटे JDU कार्यकर्ता, श्याम रजक ने क्या कहा?

पटना स्नातक MLC चुनाव को लेकर अनंत सिंह-नीरज विवाद के बीच श्याम रजक के आवास पर NDA कार्यकर्ताओं की बैठक हुई. रजक ने नीरज के समर्थन में एकजुटता जताई.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC चुनाव को लेकर जेडीयू में अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद के बीच पार्टी ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ा दी है. पटना में जेडीयू विधायक श्याम रजक के आवास पर फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई. श्याम रजक ने कहा कि NDA नीरज कुमार के साथ है और पार्टी में कोई मतभेद नहीं है.

रजक ने कहा कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के साथ पटना, नवादा और नालंदा जिले पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि फुलवारी विधानसभा के अलग-अलग ब्लॉक, पंचायत और वार्ड में कार्यकर्ताओं की बैठक की जा रही है. उनका कहना था कि NDA उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन में कार्यकर्ता पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे.

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'हजारों हथौड़े भी गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते'

श्याम रजक ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA को मजबूत बताते हुए कहा कि हजारों हथौड़े भी गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते. उन्होंने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं तक पहुंचने और सरकार व नीरज कुमार के कामों की जानकारी देने की बात कही.

हर वोटर तक पहुंचने की बनाई रणनीति

बैठक में कार्यकर्ताओं से बूथ और पंचायत स्तर तक सक्रिय रहने पर जोर दिया गया. श्याम रजक के मुताबिक, कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क करेंगे और NDA सरकार की उपलब्धियों के साथ नीरज कुमार के कामकाज को भी जनता के सामने रखेंगे.

नीरज बोले- चुनाव का दारोमदार कार्यकर्ताओं पर

नीरज कुमार ने कहा कि फुलवारी विधानसभा और पुनपुन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है. उन्होंने स्नातक चुनाव को बौद्धिक जनादेश वाला चुनाव बताया. उनके मुताबिक NDA के घटक दलों के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अपनी उपलब्धियों की जानकारी देंगे.

बड़ा है निर्वाचन क्षेत्र, संगठन पर फोकस

नीरज कुमार ने कहा कि इस चुनाव का क्षेत्र बड़ा है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर है. उन्होंने कहा कि वह अपने काम के आधार पर मतदाताओं के बीच जाएंगे. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब अनंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार के खिलाफ रुख अपनाने और उनका विरोध करने की बात कही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 19 Sep 2026 06:07 PM (IST)
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