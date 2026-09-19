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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारममता की TMC पर चिराग का हमला, बोले- ये उसी का नतीजा है...

ममता की TMC पर चिराग का हमला, बोले- ये उसी का नतीजा है...

TMC के नाम-चिह्न विवाद के बीच चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर हिंसा, भ्रष्टाचार और पार्टी में अविश्वास का आरोप लगाया. उन्होंने पश्चिम बंगाल में विकास और रोजगार योजनाओं का दावा किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 19 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बागडोगरा में रोजगार मेले में पहुंचे चिराग ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के लंबे शासन में हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला. चिराग ने कहा कि पार्टी के भीतर पैदा हुए अविश्वास और नेताओं के बीच मतभेदों का असर अब संगठन पर दिखाई दे रहा है.

चिराग ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया. उनके मुताबिक, इसी वजह से पार्टी के भीतर अविश्वास का माहौल बना और संगठन में विभाजन की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने TMC के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को भी इसी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा.

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TMC के नाम-चिह्न पर EC का फैसला

चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को TMC के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को आगामी उपचुनावों में मूल ‘All India Trinamool Congress’ नाम और ‘फूल-घास’ चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोक दिया था. इसके बाद ममता बनर्जी के गुट को ‘ममता ऑल इंडिया त्रिणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल प्लेयर ’ चिन्ह, जबकि दूसरे गुट को ‘डेमेक्रेटिक त्रिणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफापा चिन्ह दिया गया. ममता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

‘डबल इंजन सरकार’ का भी किया जिक्र

चिराग पासवान ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार के जरिए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से लंबित योजनाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने और रोजगार मेले जैसी गतिविधियों का भी जिक्र किया.

ममता सरकार पर लगाया योजनाएं रोकने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन के दौरान केंद्र की कई योजनाएं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में अपेक्षित तरीके से लागू नहीं हो पाईं. उन्होंने इसके लिए ममता सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया. चिराग ने कहा कि अब राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें- रोहतास में सियार का आतंक, 12 से ज्यादा लोगों को काटा; भीड़ ने मार डाला

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 19 Sep 2026 02:29 PM (IST)
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