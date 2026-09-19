ममता की TMC पर चिराग का हमला, बोले- ये उसी का नतीजा है...

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बागडोगरा में रोजगार मेले में पहुंचे चिराग ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के लंबे शासन में हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला. चिराग ने कहा कि पार्टी के भीतर पैदा हुए अविश्वास और नेताओं के बीच मतभेदों का असर अब संगठन पर दिखाई दे रहा है.

चिराग ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया. उनके मुताबिक, इसी वजह से पार्टी के भीतर अविश्वास का माहौल बना और संगठन में विभाजन की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने TMC के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को भी इसी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर देखा.

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TMC के नाम-चिह्न पर EC का फैसला

चुनाव आयोग ने 17 सितंबर को TMC के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को आगामी उपचुनावों में मूल ‘All India Trinamool Congress’ नाम और ‘फूल-घास’ चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोक दिया था. इसके बाद ममता बनर्जी के गुट को ‘ममता ऑल इंडिया त्रिणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल प्लेयर ’ चिन्ह, जबकि दूसरे गुट को ‘डेमेक्रेटिक त्रिणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफापा चिन्ह दिया गया. ममता ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

‘डबल इंजन सरकार’ का भी किया जिक्र

चिराग पासवान ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में ‘डबल इंजन’ सरकार के जरिए विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से लंबित योजनाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में लागू करने और रोजगार मेले जैसी गतिविधियों का भी जिक्र किया.

#WATCH बागडोगरा, पश्चिम बंगाल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के TMC का चुनाव चिह्न खोने पर कहा, "ममता बनर्जी जी ने जिस तरह से लंबे समय तक हिंसा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, यह उसी का नतीजा है कि आज उनकी अपनी पार्टी के सांसद, आज उनके साथ नहीं हैं। जिस… pic.twitter.com/9ltEBf66EF — ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2026

ममता सरकार पर लगाया योजनाएं रोकने का आरोप

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के शासन के दौरान केंद्र की कई योजनाएं और रोजगार से जुड़ी गतिविधियां पश्चिम बंगाल में अपेक्षित तरीके से लागू नहीं हो पाईं. उन्होंने इसके लिए ममता सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया. चिराग ने कहा कि अब राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

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