पटनाः गर्दनीबाग में पप्पू यादव का डबल अटैक, छात्रों से नेताओं तक निशाना

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बुधवार (23 सितंबर 2026) को पटना के गर्दनीबाग स्थित धरनास्थल पर पहुंचे, जहां छात्र विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने नर्सिंग, दारोगा भर्ती, BPSC और MBBS PG परीक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए. सांसद ने कहा कि छात्रों की समस्याओं पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए. वहीं उन्होंने जमुई मामले पर सीएम सम्राट और बीजेपी नेताओं को घेरा है.

पप्पू यादव ने कहा कि मामला सिर्फ एक भर्ती का नहीं है. उन्होंने नर्सिंग भर्ती, 1799 पदों वाली दारोगा भर्ती और BPSC से जुड़े मामलों का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि दो-तीन छात्र नेताओं को जेल भेजा गया और गया में FIR भी दर्ज हुई. सांसद ने कहा कि जिस मामले में चोरी की बात सामने आई, उसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई. लगातार हमारे बच्चों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है.

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नर्सिंग रजिस्ट्रार पर लगाया गंभीर आरोप

सांसद ने नर्सिंग परीक्षा से जुड़े मामले में भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा- रजिस्ट्रार की ओर से पास कराने के लिए 60 हजार रुपये मांगे जाने की बात सामने आई है. छात्रों की शिकायतों की जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए. पप्पू यादव ने MBBS PG परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि परीक्षा में सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा गया. हंगामे के बाद करीब तीन घंटे तक परीक्षा कैंसिल की गई और इसके बाद नया सवाल दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि लगातार छात्रों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

जमुई मामले पर नेताओं को घेरा

जमुई छेड़छाड़ मामले पर सांसद ने नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा- जो लोग दूसरों को फांसी की बात कहते हैं, उन्हें पहले अपने परिवार और राजनीतिक दलों के आरोपों पर नजर डालनी चाहिए. पहले वे अपने परिवार में देखें कि कितने आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं. ये वे लोग हैं जो बलात्कारियों और माफियाओं को टिकट देते हैं. पहले वे अपना चाल-चरित्र तो बदलें. पहले वे अपने गिरेबां में झांककर देखें और फिर बताएं कि किसे फांसी मिलनी चाहिए या नहीं. शराब, शवाब और कवाब में सब नेता डूबे हुए हैं. पहले फांसी नेता को मिले जो छेड़खानी करते हैं. फिर पदाधिकारी को मिले, ये लोग लौंडा नाच देखने आरा जाते हैं.

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